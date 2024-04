“เพิ่มสุข” ปลัด อว. นำ ปส. ร่วมหารือกับผู้แทนจาก IAEA เร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณูของไทยกับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Mr. Liu Hua รองผู้อำนวยการใหญ่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) และหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือทางวิชาการ (IAEA Deputy Director General, Head of the Department of Technical Cooperation) และ Mr. Gashaw Gebeyehu Wolde รักษาการผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทางวิชาการสำหรับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Acting Director of the Technical Cooperation Department for Asia and the Pacific: TCAP) โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปส. และ ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู เข้าร่วม ณ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการดำเนินความร่วมมือร่วมกันอย่างใกล้ชิด ผ่านโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศ (National Technical Cooperation Project: TC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโครงการที่ประเทศไทยมีบทบาทนำและมีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรม เช่น การผลักดันให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นศูนย์การศึกษา อบรม และดูงานด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และฟิสิกส์ทางการแพทย์ (IAEA Rays of Hope Anchor Centre) แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายเพิ่มสุข กล่าวว่า ตนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยให้มีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้และทักษะขั้นสูงเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (Small Modular Reactor: SMR) ผ่านโครงการ The SMR Platform and Nuclear Harmonisation and Standardisation Initiative (NHSI) ของ IAEA โดย IAEA ยินดีสนับสนุนประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมการทำวิจัยและการพัฒนาร่วมกันต่อไป“ในการหารือครั้งนี้ ตนได้แสดงท่าทีและจุดยืนว่าประเทศไทย โดยกระทรวง อว. นำโดย ปส. ยินดีและพร้อมขยายความร่วมมือในด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติกับ IAEA ในทุกมิติ พร้อมให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับโครงการสำคัญของ IAEA ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการ Atoms4Food ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเรื่องความมั่นคงทางอาหารและบรรเทาความหิวโหย และโครงการ Nuclear Technology for Controlling Plastic Pollution หรือ NUTEC Plastic ซึ่งมุ่งส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์และรังสีในการควบคุมและลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” ปลัด อว. กล่าวด้าน Mr. Liu Hua กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ IAEA เนื่องจากมีความโดดเด่นและความเข้มแข็งในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุข ด้านการเกษตรและอาหาร ทั้งยังมีความพร้อมในด้านทรัพยากรและบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่ง IAEA ก็พร้อมที่ให้การสนับสนุนในการยกระดับความร่วมมือกับฝ่ายไทย อีกทั้ง ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าในการดำเนินงานต่อไป ฝ่ายไทยอาจพิจารณาเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการทำโครงการต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อผลลัพธ์สูงสุดที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไปในอนาคต