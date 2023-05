NSM ประกาศแชมป์ “UniTi Talks” นักสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ระดับอุดมศึกษา “น.ส.หทัยธนิต ธงทอง” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อม น.ส.กุลกิตต์ ชัยอำนวย ผู้แทนผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและสื่อมวลชน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดในโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) รอบชิงชนะเลิศ เวทีสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษา มีผู้เข้าชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 23 คน จากทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า น.ส.หทัยธนิต ธงทอง นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ในหัวข้อ “Ride the green wave: รถกระป๊อ transformed into electric carpool heroes”รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.ชนารัตน์ เต๊ะวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหัวข้อ “ชุมชนหนองเสือ” น.ส.ปิติภัทร เป็นตามวา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “ถ้าฉันไม่ต้องปิดหน้าต่าง” นายพงศพัศ พันโน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ “a mask made from sugarcane leaves” และรางวัลพิเศษเพื่อเติมพลังนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2 รางวัล ได้แก่ นายพงศกร รูสม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “ลมหายใจสุดท้าย” และ นายพงศ์ตุลา รพีถวิลวรรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ “Microfluidic Platform สู่แลปที่มีในทุกบ้าน”ดร.กรรณิการ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีแก่ทุกท่านที่ได้รับรางวัล รวมทั้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ได้มานำเสนอ และมาปลดปล่อยพลังความสร้างสรรค์ ได้มองเห็นปัญหาของสังคมและหาวิธีการแก้ไขได้อย่างยั่งยืน หวังว่าประสบการณ์จากเวทีนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ ได้เดินต่อในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้สังคมเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทั้งชีวิตและสังคมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศในอนาคต” ดร.กรรณิการ์ กล่าวน.ส.กุลกิตต์ กล่าวว่า โครงการนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาฯ ให้ความสำคัญเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในอนาคต ผ่านการสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้น และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ถือว่าเวทีนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และพร้อมจะสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยในอนาคต