ไข่ Fabergé VS ไข่ไดโนเสาร์

เมื่อวันที่ตำรวจลับ (chekha) ของรัฐบาลรัสเซียพร้อมปืน ได้เดินทางไปที่คฤหาสน์ของซึ่งเป็นช่างอัญมณีแห่งราชสำนักในสมเด็จพระเจ้าซาร์ Nicholas ที่ 2 เพื่อนำตัว Fabergé ไป “เข้าเฝ้า” ทันทีที่ได้ยินพระบรมราชโองการ Fabergé ได้ขอเวลาแต่งตัว และบอกให้ตำรวจลับยืนคอยที่ห้องโถง เพราะตนจะได้หลบหนีออกทางหลังคฤหาสน์ และเดินทางไปต่างประเทศ โดยใช้พาสปอร์ตปลอม ด้วยการแสดงตนที่ด่านตรวจฯ ว่า ตนเป็นเจ้าหน้าที่นำส่งเอกสารของสถานทูตอังกฤษ ในการเดินทางครั้งนั้น Fabergé มีกระเป๋าติดตัวไปด้วยเพียงใบเดียว เพราะได้ทิ้งสมบัติที่มีค่าทุกชิ้นไว้เบื้องหลัง เพื่อไปใช้ชีวิตบั้นปลายในต่างประเทศประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษตระกูล Fabergé แสดงให้เห็นว่า ต้นตระกูลเป็นชาวฝรั่งเศสที่มีอาชีพทำอัญมณีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 เมื่อถึงปี 1842 บิดาของ Fabergé ได้อพยพครอบครัวไปที่เมือง Dresden ในเยอรมนี และได้เดินทางต่อไปยังเมือง St. Petersburg ในรัสเซีย เพราะที่นั่นมีคนฐานะดีมากมายที่ชอบแต่งตัวด้วยเครื่องประดับแพงๆในปี 1846ได้ถือกำเนิด ณ เวลานั้นธุรกิจของครอบครัว Fabergé ได้มีความมั่นคงแล้ว ในวัยหนุ่ม Fabergé ได้เข้าทำงานที่พิพิธภัณฑ์ Hermitage ในเมือง St. Petersburg โดยมีหน้าที่ซ่อมเครื่องประดับอัญมณีโบราณที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ประสบการณ์นี้ทำให้ Fabergé มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอัญมณีมากมาย และรู้เทคนิคที่ช่างอัญมณีในสมัยโบราณใช้ในการประดับวัตถุโบราณต่าง ๆ เพื่อให้มีราคาสูงด้วยในปี 1882 ผลงานของ Fabergé ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดเครื่องประดับที่ทำเลียนแบบเครื่องประดับของกษัตริย์กรีกโบราณ อีก 5 ปีต่อมา เมื่อ Fabergé ส่งผลงานไปประกวดในงานณ ประเทศสวีเดน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ความสำเร็จนี้ทำให้เขาได้รับเชิญเป็นช่างอัญมณีแห่งราชสำนักของสวีเดนและนอร์เวย์ รวมทั้งได้รับอิสริยาภรณ์ Legion d' Honneur ซึ่งเป็นเกียรติยศขั้นสูงสุดจากรัฐบาลฝรั่งเศส ในปี 1900เครื่องประดับที่ทำด้วยอัญมณีของ Fabergé มีหลากหลายรูปแบบ เช่น กล่องบุหรี่ ตุ๊กตา หวี แหวน เข็มกลัด ฯลฯ โดยทุกชิ้นจะดูหรูหรา และมีราคาแพงมากจนเกินความสามารถที่คนทั่วไปจะมีในครอบครองได้ ด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงขนานนามเครื่องประดับทั้งหลายของ Fabergé ว่า เป็นวัตถุแห่งความเพ้อฝัน (objets de fantasme)ถึงกระนั้นวัสดุวิจิตรที่ทำให้ Fabergé มีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้ กลับเป็นไข่อัญมณีวิจิตร ที่เขาได้ออกแบบถวายสมเด็จพระเจ้าซาร์ Alexander ที่ 3 เมื่อปี 1885 เพื่อนำไปมอบให้แก่สมเด็จพระราชินี Maria Feodorovna ในโอกาสเทศกาล Easter มันเป็นไข่ประดับอัญมณีที่ผิวไข่เคลือบด้วยทองคำกับแพลททินัม และเป็นที่รู้จักในนาม “The First Hen Egg” เพราะภายในไข่ใบนี้มีแม่ไก่อยู่ตัวหนึ่ง และเมื่อเปิดตัวแม่ไก่ออก ก็จะเห็นพระมงกุฎประดับเพชรของพระราชินี ความคิดที่แยบยลในการออกแบบ และความพยายามของช่างในการทำให้ภาพสเก็ตช์ของมงกุฎปรากฏออกมาเป็นของจริง ได้ทำให้สมเด็จพระราชินี Feodorovna ทรงปลื้มปิติมาก และเมื่อสมเด็จพระมเหสีทรงพอพระทัยมากเช่นนี้ สมเด็จพระเจ้าซาร์ Alexander ที่ 3 จึงทรงโปรดกล้าฯ ให้ Fabergé เป็นช่างอัญมณีแห่งราชสำนัก ผู้มีหน้าที่สร้างไข่ Easter ถวายเป็นประจำทุกปีตลอดชีวิต Fabergé ได้เนรมิตไข่อัญมณีวิจิตร ประมาณ 50 ใบ สำหรับกษัตริย์กับราชนิกูล และอีกประมาณ 20 ใบ สำหรับลูกค้าที่เป็นมหาเศรษฐีทั้งหลายแต่หลังการปฏิวัติใหญ่ในรัสเซียในปี 1917 ไข่อัญมณีวิจิตรในพระราชวังหลายใบได้หายไปจากพิพิธภัณฑ์ เพราะถูกขโมยไป แต่ก็มีสามใบที่ยังอยู่เป็นพระราชสมบัติในสมเด็จพระนางเจ้า Elizabeth ที่ 2 แห่งกรุงอังกฤษตามปกติเวลาลูกค้าประสงค์จะให้ Fabergé ประดิษฐ์ไข่อัญมณี Fabergé จะออกแบบให้ และมักไม่บอกลูกค้าว่า ภายในไข่มีอะไรบ้าง เพื่อให้ลูกค้าประหลาดใจ แต่ในบางครั้งก็มีลูกค้าบางคนที่ต้องการจะออกแบบไข่เอง เช่น สมเด็จพระราชินี Alexandra ในพระเจ้าซาร์ Nicholas ที่ 2 ซึ่งทรงขอให้ Fabergé ทำไข่ประดิษฐ์ถวายตามที่พระนางได้ออกแบบไว้ ทันทีที่เห็นภาพสเก็ตช์ Fabergé ก็ตระหนักดีว่า เทวดาก็ไม่สามารถทำให้ได้ จึงหาทางออกเพื่อไม่ให้พระนางทรงกริ้ว และได้เท็จทูลไปว่า รูปสเก็ตช์ที่ทรงประทานมานั้นได้หายไปแล้ว จึงได้ให้ช่างผู้ช่วยของ Fabergé ออกแบบใหม่ให้แทนอนึ่งเวลานั่งฟังลูกค้าสั่งงาน Fabergé มักใจลอย จึงทำให้จดจำรายละเอียดของไข่ที่ลูกค้าสั่งทำได้ไม่หมด ดังนั้นจึงต้องจ้างผู้ช่วยมานั่งฟังด้วย การกระทำเช่นนี้ทำให้เกิดเสียงร่ำลือว่า คนที่รับผิดชอบงานออกแบบไข่ตัวจริง คือ ผู้ช่วยของ Fabergé มิใช่ Fabergé เองในช่วงเวลาที่มีชื่อเสียงมาก ใครต่อใครก็ต้องการจะมีไข่ Fabergé ในครอบครอง การสั่งซื้อที่ประดังเข้ามามากมาย ได้ทำให้ Fabergé ต้องเปิดสาขาที่ London แต่ก็ยังสนองความต้องการทั้งหลายไม่ทัน เพราะลูกค้าทุกคนต้องการจะมีไข่อัญมณีที่ไม่เหมือนไข่ของใครอื่นใดเมื่อเกิดการปฏิวัติล้มสถาบันกษัตริย์รัสเซียในปี 1917 กองทัพคอมมิวนิสต์ Bolshevik ต้องการจะยึดกิจการร้านอัญมณีของ Fabergé มาเป็นของรัฐ จึงได้เข้ายึดไข่อัญมณีทุกใบในร้าน เพราะเชื่อว่าเป็นสมบัติส่วนพระองค์ในพระเจ้าซาร์ และต้องการตัว Fabergé ไปพิสูจน์ว่า ไข่ใบใด เป็นของใครงานพิสูจน์นี้ ไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไร ก็จะทำให้ผู้พิสูจน์มีแต่จะตายกับตาย เพราะถ้าใช่ Fabergé ก็คือทาสรับใช้ของกษัตริย์ แต่ถ้าไม่ใช่ Fabergé ก็เป็นคนทรยศกษัตริย์Fabergé จึงได้หลบหนีออกนอกประเทศ โดยได้เดินทางไปที่เมือง Riga ใน Latvia ก่อน แล้วเดินทางต่อไปที่เยอรมนี เพราะ Fabergé รู้จักลูกค้าชาวเยอรมันหลายคน แต่สภาพความเป็นอยู่ในเยอรมนีค่อนข้างลำบากมาก เพราะเยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่ 1 Fabergé จึงอพยพต่อไปพำนักที่ Lauterbrunnen ใน Switzerland และเสียชีวิตที่นั่นในปี 1920หลังจากที่เสียชีวิตไปอย่างที่โลกภายนอกแทบไม่รู้ข่าวเลย เป็นเวลานาน 7 ปี เสียงร่ำลือว่า Fabergé ยังมีชีวิตอยู่ในคุก ก็ยังปรากฏอยู่ประปราย แต่ข่าวนี้เป็นข่าวปลอม เพราะคนที่สื่อเห็น คือ ลูกชายชอง Fabergé ซึ่งยังทำธุรกิจของบิดาต่อไป โดยได้จัดตั้งสาขาขึ้นตามเมืองสำคัญ ๆ ทั่วโลกในปี 2004 ไข่ Coronation Egg ของ Fabergé ได้ถูกนำออกประมูลขายที่ New York ในราคา 21 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนับว่ามีราคาสูงมาก เพราะตลาดมีความเห็นว่า มันเป็นผลงานที่มีคุณค่าสูงทางศิลปะ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับสถิติราคาของไข่ Fabergé ที่ปรากฏในปี 2023 มีดังนี้ไข่ Third Imperial Easter ราคา 33 ล้านดอลลาร์ไข่ Rothschild Clock ราคา 25.1 ล้านดอลลาร์ไข่ Imperial Coronation ราคา 18 ล้านดอลลาร์จากไข่ประดิษฐ์ที่มนุษย์เนรมิต เราก็ควรจะรู้อะไร ๆ เกี่ยวกับไข่ธรรมชาติบ้าง (แต่ไม่ใช่ “ไข่ต้ม”) เพราะไข่ได้รับการยอมรับว่า เป็นสัญลักษณ์ของการถือกำเนิดชีวิตใหม่ มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล เช่น เมื่อ 1420 ปีก่อนคริสตกาล บนผนังที่ฝังพระศพของฟาโรห์ Haremhab แห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ มีภาพวาดไข่นกกระจอกเทศ ซึ่งแสดงว่า พระองค์ได้เสด็จไปจุติในสรวงสวรรค์แล้ว ภาพวาดของ(1415-1492) ชื่อแสดงไข่นกกระจอกเทศแขวนห้อยอยู่เหนือพระเกศาของพระแม่ Maria ขณะทรงประทับในโบสถ์ แสดงให้เห็นความเชื่อว่าที่ การประสูติของพระเยซู เป็นการประสูติแบบ Virgin Birthแม้ไข่นกกระจอกเทศจะเป็นไข่นกที่ครองความใหญ่ในปัจจุบัน เพราะมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร กว้าง 13 เซนติเมตร และหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม คือ หนักเท่ากับไข่ไก่ 20 ฟอง คนอียิปต์โบราณจึงนิยมใช้เปลือกไข่นกกระจอกเทศเป็นภาชนะใส่ของ และทาสีที่ผิวเป็นเครื่องประดับ แต่บรรดานกทั้งหลาย แม้กระทั่งนกช้าง (elephant bird) ก็มีบรรพสัตว์เป็นไดโนเสาร์ ดังนั้นการศึกษาไข่ไดโนเสาร์ก็จะทำให้รู้วิวัฒนาการของไดโนเสาร์ ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเป็นตัวอ่อน อยู่ในฟอง จนกระทั่งฟักออกจากไข่ เป็นไดโนเสาร์ตัวเป็นๆการขุดค้นหาไข่ไดโนเสาร์ในอดีตเท่าที่ผ่านมาได้พบในสถานที่หลายดินแดน เช่น ที่อินเดีย, จีน, Patagonia ในทวีปอเมริกาใต้, อินเดีย, รัฐ Nevada ในสหรัฐอเมริกา, Mongolia ฯลฯ โดยเฉพาะที่รัฐ Gujarat ของอินเดีย ในช่วงปลายทศวรรษของปี 1980 D. ในปี 1998 ที่บริเวณแม่น้ำ Rio Colorado ใน Patagonia ของอาร์เจนตินา ก็มีการขุดพบไข่ไดโนเสาร์ที่ถูกฝังอยู่ในดินโคลนที่ระดับลึก 5 เมตร และเมื่อแกะไข่ออกดู นักบรรพชีวินวิทยาก็ได้เห็นตัวอ่อนของไดโนเสาร์ sauropod เป็นครั้งแรก ว่ามีผิวหนังเป็นเกล็ดเหมือนตะกวด มีรูจมูกที่หน้าผากเหมือนตัว sauropod ทั่วไป และเปลือกไข่มีรูให้อากาศถ่ายเทเข้า-ออกได้เหมือนไข่ไก่เมื่อไดโนเสาร์ตัวแม่เสียชีวิต เพราะบริเวณนั้นถูกน้ำท่วม ไข่จึงถูกฝังอยู่ในโคลน และตะกอนทำให้ผิวของตัวอ่อนแข็งกลายเป็นฟอสซิล ก่อนที่จะเน่าสลาย ด้วยเหตุนี้ ทางการจึงให้ขุดฟอสซิลทั้งหมดขึ้นมา เพื่อนำไปเก็บที่พิพิธภัณฑ์ Plaza Huincul ที่อยู่ห่างออกไป 200 กิโลเมตร การวัดอายุหินตะกอนที่มีไข่ฝังอยู่ พบว่ามีอายุ 89-71 ล้านปี และซากตัวอ่อนมีความยาว 1 เมตร ซึ่งถ้าโตเต็มที่จะมีความยาวถึง 15 เมตรกระนั้นเราก็ยังไม่รู้พฤติกรรมของไดโนเสาร์ตัวพ่อและแม่ว่า ช่วยกันฟักหรือฟักเดี่ยว และเลี้ยงลูกอ่อนอย่างไรซึ่งการจะรู้ข้อมูลเหล่านี้ ยังต้องการหลักฐานด้านฟอสซิลอีกมากEdge of extinctionSanjay KumarScience ฉบับวันที่ 6 เมษายน ปี 2018