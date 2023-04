ปลัดกระทรวง อว.นำทีมภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยร่วมจัดงาน “สัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ฝรั่งเศส-ไทย 2566” ที่ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ฝรั่งเศส-ไทย 2566”(Franco - Thai Innovation and Startup Week 2023)” ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเดินหน้าผลักดัน ”ไทยสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม” ร่วมกับประเทศฝรั่งเศส โดย กระทรวง อว. กต.และเครือข่าย เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้นำผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ บริษัทเอกชน นักวิชาการ นักลงทุนและผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดในประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมเจรจาหารือจับคู่ทางธุรกิจและเทคโนโลยีกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส ในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอวกาศ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์“กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “Franco-Thai Year of Innovation 2023” โดยรัฐบาลไทยและฝรั่งเศสกำหนดให้เป็นปีแห่งนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลจากการหารือระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในช่วงระหว่างการประชุมเอเปกเมื่อเดือน พ.ย.2565 ซึ่งทั้งสองประเทศได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปีทั้งในประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลฝรั่งเศสได้นำเอานักธุรกิจและนักวิชาการของฝรั่งเศสมาจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่กรุงเทพฯ ไปเมื่อช่วงปลายเดือน ม.ค.2566 ที่ผ่านมา” ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ กล่าวสำหรับกิจกรรม “สัปดาห์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ฝรั่งเศส-ไทย 2566” ในครั้งนี้มีผู้แทนฝ่ายไทยนำโดย ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และผู้บริหารฝ่ายฝรั่งเศส นายโอลิวิเอน์ เบคท์ รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศและกิจการชาวฝรั่งเศสในต่างประเทศ (Mr. Olivier Becht, Minister for Foreign Trade, Attractiveness and French Nationals Abroad) นายฟรองซัวร์ โคแบง ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีการต่างประเทศด้านกิจการอาเซียน (Mr. François Corbin, Vice President of MEDEF International (MEDEFi), and special representative of the French Minister for Europe and Foreign Affairs, for economic relations with ASEAN countries) ได้ร่วมกันกล่าวปาฐกถาเปิดงาน และเน้นย้ำนโยบายของทั้งสองประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมุ่งเน้นเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสนับสนุนสตาร์ทอัพ ซึ่งไทย-ฝรั่งเศสมีเป้าหมายยกระดับสถานะความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันภายในปี 2567