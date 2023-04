NSM -ไบเออร์ ต่อยอดโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล) ปี 2566” มอบสื่อการเรียนรู้พร้อมจัดอบรมครู ร.ร.ในสมุทรปราการ-ปทุมธานี กว่า 20 แห่ง เตรียมขยายไปภาค “เหนือ-ใต้”

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เปิดเผยว่า NSM จับมือกับบริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด โครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” ภายใต้แนวคิด “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทยพร้อมมอบสื่อการเรียนรู้ พร้อมจัดอบรมครูในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และปทุมธานีกว่า 20 โรงเรียน โดยสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพืช “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” จัดทำขึ้นกระตุ้นเตือนและปลูกฝังแนวคิดจิตอนุรักษ์แก่เยาวชนผู้จะเป็นกำลังสำคัญของโลกในอนาคตต่อไป ภายใต้การนำเสนอที่สนุกสนานแต่แฝงด้วยความรู้อย่างครบครัน โดยแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมผอ.NSM กล่าวต่อว่า กิจกรรมที่ 1 พืชเบื้องต้น (Plant Ranger Basic) เรียนรู้เรื่องพืช กิจกรรมที่ 2 พืชให้อาหาร (Plant Ranger Food) เรียนรู้เรื่องพืชเป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติ กิจกรรมที่ 3 พืชให้อากาศ (Plant Ranger O2) เรียนรู้เรื่องพืชเป็นสิ่งที่มีชีวติที่นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกิจกรรมที่ 4 พืชให้น้ำ (Plant Ranger H2O) เรียนรู้เรื่องความมสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำและวัฎจักรของน้ำกิจกรรมที่ 5 พืชให้ที่อยู่อาศัย (Plant Ranger Home) เรียนรู้เรื่องพืชคือบ้านของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด และกิจกรรมที่ 6 พืชให้ความรื่นรมย์ (Plant Ranger Harmony) เรียนรู้พืชที่ให้ความรื่นรมย์ กลิ่นที่มีผลต่อการกระตุ้นอารมณ์และส่งผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์“NSM ได้พัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก ไบเออร์ไทย ในการเป็นหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนกระจายความรู้ให้กับเยาวชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในอนาคต อพวช.และ ไบเออร์ เตรียมกระจายความรู้ไปยังโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้กว่า 20 โรงเรียน” ผศ.ดร.รวิน กล่าวด้าน น.ส.จินอา ลี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” ได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และส่งมอบให้กับ 300 โรงเรียนทั่วประเทศ ระหว่างปี 2560-2563 มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 3,000 คน สำหรับระยะที่ 2 ในปี 2565 ที่ผ่านมาโดยจัดทำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ (Tool kits) ภายใต้แนวคิด “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ“ไบเออร์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้วัตถุประสงค์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดี (Science for a better life) และวิสัยทัศน์ “ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการขจัดความหิวโหย ลดความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเราได้มอบชุดสื่อความรู้ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและเขตปริมณฑล กว่า 20 โรงเรียน สำคัญในส่วนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการนับเป็น พื้นที่ชุมชนของศูนย์การผลิตไบเออร์ ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู นอกเหนือจากสำนักงานที่กรุงเทพและศูนย์การผลิตและวิจัยและพัฒนาอีก 6 แห่ง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไบเออร์ได้ดำเนินการส่งสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่จังหวัดสมุทรปราการ” น.ส.จินอา กล่าว