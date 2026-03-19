ตัดเล็บวันไหนดีถึงจะช่วยเพิ่มบารมีและโชคลาภ

หลายคนคงเคยได้ยินผู้ใหญ่บอกว่าห้ามตัดเล็บวันพุธ หรือห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน ทำให้เกิดคำถามว่าแล้วควรตัดเล็บวันไหนดี? ความเชื่อเรื่องการตัดเล็บในแต่ละวันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบทอดกันมาในไทยอย่างยาวนาน โดยเชื่อกันว่าการตัดเล็บในวันมงคลจะช่วยเสริมดวงชะตา เสริมโชคลาภ และนำพาสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต ในขณะที่การตัดเล็บในวันอัปมงคลจะส่งผลตรงกันข้าม
บทความนี้รวบรวมความเชื่อเรื่องตัดเล็บวันไหนดี พร้อมข้อดีข้อเสียของการตัดเล็บแต่ละวันไว้ครบถ้วน สำหรับผู้ที่อยากเสริมดวงด้วยการตัดเล็บ
วันพุธห้ามตัดเล็บ เรื่องจริงหรือแค่สับสน?
หนึ่งในความเชื่อที่แพร่หลายในบ้านเราคือการตัดเล็บวันพุธถือเป็นเรื่องต้องห้าม โดยเชื่อว่าหากตัดเล็บในวันพุธจะทำให้ชีวิตตกต่ำ ขัดสน หรือเกิดเรื่องไม่ดีตามมา
ในความจริงแล้ว หลายตำราไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องของการตัดเล็บวันพุธ แต่มีข้อห้ามการตัดผมในวันพุธ จึงอาจทำให้มีผู้สับสนและห้ามทั้งตัดเล็บและตัดผมในวันพุธ โดยในสมัยก่อนเชื่อว่าวันพุธเป็นวันที่กษัตริย์หรือชนชั้นสูงจะเรียกช่างตัดผมเข้าไปในวังเพื่อตัดผม ทำให้คนธรรมดาไม่ได้ตัดผมในวันนี้ บ้างก็มีความเชื่อว่าวันพุธเป็นวันที่เหมาะกับการเพาะปลูกเพราะพืชพรรณจะเจริญงอกเงย การตัดเส้นผมจึงดูเหมือนไปขัดขวางการเจริญเติบโตและเป็นลางไม่ดี
แม้วันพุธจะตัดเล็บได้ แต่ใช่ว่าจะตัดได้ทุกวัน ตามความเชื่อของไทยมีทั้งวันที่เหมาะสมกับการตัดเล็บและวันที่ไม่ควรตัดเล็บ ถ้าอยากรู้ว่าห้ามตัดเล็บวันไหน อ่านได้ในหัวข้อถัดไป
ตัดเล็บวันไหนดี สรุปฤกษ์มงคลทุกวันตามความเชื่อไทย
มีความเชื่อว่าการตัดเล็บแต่ละวันจะให้ผลที่แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของโชคลาภ สุขภาพ ความรัก และความมั่งคั่ง ก่อนที่จะตัดเล็บครั้งต่อไป ลองตรวจสอบก่อนว่าตัดเล็บวันไหนดีที่สุด
วันจันทร์
วันจันทร์ถือเป็นวันมงคลและเป็นวันตัดเล็บที่ดี การตัดเล็บวันนี้ถือเป็นฤกษ์ดีตามความเชื่อโบราณ เชื่อกันว่าจะทำให้มีความสุขในชีวิต นำพาโชคลาภและสิ่งดี ๆ เข้ามา
วันอังคาร
วันอังคารเป็นวันที่ไม่ควรตัดเล็บ เนื่องจากวันอังคารมีความเชื่อมโยงกับดาวอังคารที่เป็นตัวแทนของความรุนแรง ความขัดแย้ง เป็นวันที่ไม่เป็นมงคล แนะนำให้เลี่ยงการตัดเล็บในวันนี้เพราะอาจทำให้ทรัพย์สินเงินทองรั่วไหล หรือมีเรื่องแตกหักกับคนใกล้ชิด
วันพุธ
สามารถตัดเล็บในวันพุธได้ และการตัดเล็บวันนี้ถือเป็นเรื่องดี มีความเชื่อว่าการตัดเล็บในวันพุธเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งอัปมงคลเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต
วันพฤหัสบดี
ไม่ควรตัดเล็บในวันนี้เพราะเชื่อว่าเป็นลางไม่ดี จะทำให้ชีวิตมีอุปสรรค เกิดปัญหา หรือล้มป่วยเฉียบพลัน
วันศุกร์
หากอยากเรียกทรัพย์เข้าบ้านควรตัดเล็บในวันศุกร์ เชื่อกันว่าตัดเล็บวันศุกร์แล้วจะดึงดูดความมั่งคั่ง มีเงินทองไหลมาเทมา
วันเสาร์
วันเสาร์เป็นวันที่เชื่อว่ามีพลังลบสูง หากตัดเล็บในวันนี้อาจทำให้เกิดโชคร้าย สุขภาพจะทรุดโทรม เจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติ
วันอาทิตย์
การตัดเล็บวันอาทิตย์สามารถช่วยเสริมบารมี วาสนา และพลังงานบวก ไม่ว่าจะทำอะไรก็สำเร็จ อีกทั้งยังมีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือ
วันพระห้ามตัดเล็บจริงไหม?
อีกหนึ่งคำถามที่พบบ่อยคือสามารถตัดเล็บวันพระได้ไหม? ตามความเชื่อของไทย วันพระถือเป็นวันมงคลที่ควรทำบุญ รักษาศีล และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เหมาะสม การตัดเล็บในวันพระเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจถูกมองว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการตัดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไป
โบราณจึงเชื่อว่าการตัดเล็บในวันพระอาจทำให้ดวงชะตาไม่ดี มีเรื่องวุ่นวาย หรือทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น เพราะการตัดเล็บไม่ได้ผิดศีลใด ๆ
ตัดเล็บวันไหนดีถึงจะเสริมโชคลาภ
ความเชื่อเรื่องตัดเล็บวันไหนดีเป็นความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน ยังคงมีคนให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอยู่ไม่น้อย โดนสรุปแล้ววันที่สามารถตัดเล็บได้คือ วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันที่มีพลังงานบวก และจะนำพาโชคลาภหรือเรื่องดี ๆ มาสู่ผู้ที่ตัดเล็บในวันเหล่านั้น ทั้งนี้ เรื่องการตัดเล็บวันไหนดีเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล
