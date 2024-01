King’s Bangkok สร้าง ‘Community of Kindness’ ยกระดับคุณค่าสังคมไทย เปิดตัวภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคม ส่งต่อพลังแห่ง ‘คำขอบคุณ’

•สร้างสรรค์กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องรวมแล้วกว่า 44.8 ล้านบาทโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ หรือ King’s Bangkok ร่วมแบ่งปันเรื่องราวจริงในโรงเรียน ผ่านภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมที่เล่าเรื่องราวสะท้อนคุณค่าของการขอบคุณกันและกันว่ามีความหมายมากเช่นไร ยกระดับและจุดประกายคุณค่าสังคมไทย สร้าง Community of Kindness พร้อมเป็นต้นแบบแห่งสังคมเปี่ยมเมตตาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างคุณค่าเด็กไทยทั้งด้านการศึกษาและคุณธรรม โดยมีการสร้างสรรค์กิจกรรมการกุศลต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องรวมแล้วกว่า 44.8 ล้านบาท และล่าสุดคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนได้ร่วมสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ เป็นเงินกว่า 15.8 ล้านบาทศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหาร King’s Bangkok กล่าวว่า “นอกเหนือจากที่ King’s Bangkok จะมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึกษาของไทยแล้ว เรายังมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ด้วยการแสดงการ ‘ขอบคุณ’ ซึ่งอาจเป็นแค่ถ้อยคำที่แสดงความหมายตรงตัว แต่สำหรับ King’s Bangkok คำขอบคุณเป็นมากกว่าคำพูด แต่เป็นวิธีแสดงความเคารพแบบง่ายที่สุด ที่ทำได้ทุกคน ต่อสิ่งที่ผู้ให้ได้ทำให้กับพวกเขา เป็นถ้อยคำที่บอกให้ผู้ฟังรู้ว่า จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาของเขานั้นมีความหมายต่อผู้อื่นมากแค่ไหน”แค่คำ ‘ขอบคุณ’ จะสร้าง ‘Community of Kindness’ หรือ สังคมที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาได้อย่างไร และจะหล่อหลอมให้เด็กๆ เติบโตไปพร้อมกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ได้จริงหรือไม่ คำขอบคุณนับพันที่ถ่ายทอดลงบนจดหมายของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้ถูกนำมาร้อยเรียงผ่านภาพยนตร์สร้างสรรค์สังคมตัวล่าสุดของ King’s Bangkok ที่จะทำให้คุณสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมของผู้ให้ไปพร้อมกับความอิ่มใจของผู้ได้รับคำ ‘ขอบคุณ’ และตอกย้ำถึงปรัชญาของโรงเรียนที่เชื่อมั่นว่า ‘A Great Heart Takes You Further’ หรือ ‘หัวใจที่ยิ่งใหญ่ พาลูกคุณไปได้ไกลกว่า’ รับชมภาพยนตร์สั้นได้ที่ https://bit.ly/47xekGOที่ผ่านมา King’s Bangkok ปลูกฝังจิตใจแห่งความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ใจดีต่อกัน ให้กับทุกคนทุกฝ่ายตั้งแต่ ครู ผู้ปกครอง พนักงาน ผู้บริหาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนต่างๆ ในชุมชน หรือจัดฟอรัมเชิญผู้นำระดับชาติมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้เด็กๆ ระดมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในชนบทห่างไกล หรือเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทางการแพทย์กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile) ช่วยแพทย์สัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศเป็นกันเองให้กับผู้ป่วยเด็ก หรือแม้แต่การ ‘บริจาคโลหิต’ ที่โรงเรียนได้ร่วมกับสภากาชาดไทยทำต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 5 นอกจากนั้นในปี 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ริเริ่มโครงการ King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship แก่นักเรียนที่มีศักยภาพทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพได้เข้าถึงการศึกษาระดับโลก โดยให้ทุนเรียนฟรีเต็มจำนวนและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมเงินอุดหนุนสมทบทุนสูงสุดคนละ 1 ล้านบาท เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคุณซาร่า ราฟเฟรย์ ครูผู้อำนวยการใหญ่ของ King’s Bangkok กล่าวว่า “เราเป็นโรงเรียนที่เชื่อว่า การปลูกฝังคุณธรรมและความเมตตาตั้งแต่ยังเด็ก จะทำให้นักเรียนมีความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและโลก ซึ่งผู้ปกครองก็มีคุณค่าร่วมกันกับโรงเรียนเช่นเดียวกันว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการควรควบคู่ไปกับการมีจิตใจที่มีเมตตา โดยที่ในภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ จะบอกเล่าบทบาทที่สำคัญของครูคุณภาพระดับโลกซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ในการสร้างวัฒนธรรมให้ทุกคนในโรงเรียนเห็นถึงการกระทำดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะผ่านการรับฟัง การเข้าไปช่วยเหลือ หรือการสังเกตเห็นก็ตาม”ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้สร้างจาก ‘ความรู้สึกจริง’ ของทุกคนใน King’s Bangkok ทุกครั้งที่จดหมายถูกเปิด แววตาและสีหน้าเปี่ยมสุขของพวกเขาจึงสะกดคนดูได้ ‘สิ่งเล็กน้อยธรรมดา’ ที่ได้เห็นยังช่วยสะกิดเตือนให้เราย้อนมองคนรอบตัว ถ้าลองใส่ใจสักนิด มองให้เห็นถึงความมีน้ำใจของพวกเขาอีกสักหน่อย เราคงได้พูด ‘ขอบคุณ’ กันให้บ่อยขึ้นเหมือนที่คนของ King’s Bangkok ทำกันจนกลายเป็นเรื่องปกติและเป็นคุณค่าร่วมที่เหมือนกับโรงเรียนแม่ คิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน หรือ King’s Wimbledon ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสำหรับ King’s Wimbledon ความมีน้ำใจคือหัวใจสำคัญของการสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่ง ภาพรุ่นพี่คอยช่วยเหลือและดูแลรุ่นน้อง เพื่อนที่คอยซัพพอร์ตกัน เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มให้กับเด็กๆ ในขณะที่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขัน หรือภาพของครูที่คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เห็นกันจนชินตาดร. แอนน์ คอตตอน ครูใหญ่ของ King’s Wimbledon กล่าวว่า “ความมีน้ำใจที่ถูกหล่อหลอมลงไปในจิตวิญญาณของเด็กๆ ที่ King’s Wimbledon ยังถูกส่งต่อไปสู่ชุมชนและผู้คน ทุกปี นักเรียนของ King’s Wimbledon จะระดมเงินเพื่อนำไปจัดกิจกรรมการกุศล ผู้ปกครองหลายร้อยคนสละเวลาเพื่อเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ อย่าง งานการกุศลที่จัดให้กับศิษย์เก่า อีกทั้ง ทุกบ่ายวันศุกร์ที่ King’s Wimbledon จะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและองค์กรการกุศลในท้องถิ่น อาทิ สอนขี่ม้า ดื่มชากับผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมกับเด็กๆ จากโรงเรียนพันธมิตร เพราะ King’s Wimbledon เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เข้าใจถึงผลกระทบเชิงบวกที่พวกเขามีต่อชุมชน”“คุณค่าแห่งความเมตตาจึงถูกส่งต่อมายัง King’s Bangkok ที่นอกจากจะต้องการยกระดับการศึกษาของไทยแล้ว ยังต้องการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่เริ่มต้นจากในโรงเรียน โดย King’s Bangkok มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีความสามารถครบถ้วนรอบด้านและเหนือสิ่งอื่นใดคือมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่พร้อมแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมต่อไปในอนาคต นักเรียนที่นี่จะได้เรียนไม่เพียงสิทธิแต่รวมไปถึงหน้าที่ บทบาท และความเคารพที่พวกเขาจะต้องมีแก่ผู้อื่นในสังคม โดยเรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้รับการออกแบบให้ส่งเสริมความเข้าใจทั้งสิทธิประโยชน์และความยากลำบากที่เกิดขึ้นในสังคม เช่นเดียวกับคุณค่าร่วมแห่งการแบ่งปันที่พวกเขาจะได้ลงมือทำผ่านกิจกรรมต่างๆ” ดร. แอนน์กล่าวปิดท้ายทั้งนี้ King’s Wimbledon ร่วมผลักดันสังคม King’s Bangkok ให้เป็นสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาได้สำเร็จ ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างสองโรงเรียน ให้เยาวชนทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การให้คำปรึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากหากต้องการพัฒนาด้านจิตใจ หัวใจ และจิตวิญญาณ พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสนักเรียนของ King’s Bangkok ทุกคนเติบโตในฐานะผู้นำ เพื่อเป็นแบบอย่างของจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเหมือนอย่างที่เคยทำมาและจะถูกส่งต่อไปไม่สิ้นสุด