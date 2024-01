วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมด้วย วิทยาลัยศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรม RSU Speech Contest 2024: Let’s go green for our future ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rsuip.org/rsu-speech-contest-2024-lets-go-green-for-our-future/