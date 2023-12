“หมอธีระวัฒน์” ย้ำวิจัยไวรัสต้องปกป้องคนไทยและชาติเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อรับทุนต่างประเทศ แต่เสี่ยงผลกระทบร้ายแรง

จากกรณี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ตัดสินใจยุติโครงการและยุติการรับทุนจากต่างประเทศในการทำวิจัยเรื่องไวรัสจากค้างคาวและสัตว์ป่าและการตัดต่อพันธุกรรม เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงหากไวรัสหลุดออกสู่ภายนอก แต่กลับถูกคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าบริหารไม่รัดกุมก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายนั้น ล่าสุด วันนี้(28 ธ.ค.) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการวิจัยไวรัสดังกล่าว ดังนี้1.สถาบันจุฬาฯ เราทำกับ CREID (The Centers for Research in Emerging Infectious Diseases) ก็คือ EcoHealth Alliance (EHA : องค์กรพัฒนาเอกชนในสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้นการวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่) นั่นเอง ทั้ง Peter Daszak(ประธาน EHA), Ralph Baric (ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยา University of North Calorina) และคนอื่นๆ ครบชุด ที่มีข่าวทั่วโลกและกำลังถูกตรวจสอบในรัฐสภาสหรัฐฯ2.และในปี 2018 องค์กร EHA นี้ยื่นขอทุน DARPA กระทรวงกลาโหมสหรัฐ โดยระบุชัดเจนว่าจะมีการทำการสร้างไวรัสใหม่ gain of function โดยโครงการบอกว่าจะทำที่ University of North Calorina โดย Ralph Baric แต่มีการสื่อสารภายในระบุว่าเมื่อได้ทุนแล้วให้ทางสถาบันวิจัยไวรัสอู่ฮั่นทำโดย Zhengli Shi3.ข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดเผยโดย “กฎหมายความโปร่งใสของข้อมูล” จึงได้รายละเอียดเช่นนี้และเป็นที่ทราบกันประมาณเมื่อ 10 วันที่แล้ว ในเดือนธันวาคม 2023 นี้ทั้งนี้ Department of Intelligence สหรัฐฯ พยายามปิดหลักฐานเรื่องนี้มาตลอด จนทุกองค์กรถูกสอบสวน รวม USAID NIH และแม้แต่ รมต.ต่างประเทศ Anthony Blinken ด้วยซ้ำ มีวิดีโอเผยแพร่จากรัฐสภาในสองวันแรก ขณะนี้ถูกถอดไปแล้วเพราะมีการเค้นข้อมูลหนักมากกับท่านรัฐมนตรี น่าจะเกรงว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงผู้บริหาร?4.และในโครงการที่ EHA เขียนในปี 2018 มีพิมพ์เขียวของไวรัสโคโรนาที่ใส่ furin cleavage site และกลายเป็นตัวที่ระบาดโควิดในปี 2019 ทหารสหรัฐฯ ได้ไปแข่งกีฬานานาชาติที่อู่ฮั่นก่อนหน้าโควิด ล้มเจ็บด้วยไข้หวัดใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ เป็นข่าวเช่นเดียวกัน5.คำถามก็คือ เรายังจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีคนขององค์กรนี้อยู่ในสถาบันของเรา และทุนที่ได้รับจาก CDC แท้จริงแล้วถูกดำเนินการโดย EcoHealth Alliance และมีการสำรวจสัตว์ป่าและค้างคาว รวมทั้งมีการนำไวรัสจากค้างคาวโดยเฉพาะในกลุ่ม filo อีโบลา กลุ่ม โคโรนาโควิด และกลุ่ม Nipah มาศึกษาในหลอดทดลองว่าจะเข้าเซลล์มนุษย์หรือไม่รวมทั้งมีการศึกษาในสัตว์ทดลองด้วยว่าติดเชื้อและก่อโรคได้หรือไม่ เหล่านี้คือการเพิ่มจำนวนของไวรัสนั่นเองและจะมีหลักประกันได้อย่างไรว่าจะไม่มีการส่งตัวอย่างเหล่านี้ไปต่างประเทศ ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการมีจริงหรือไม่ โครงการถูกตรวจสอบโดยรัดกุมจริงหรือ????6.สถาบันของเรามีหน้าที่ต้องปกป้องคนไทยและประเทศ และเป็นเสาหลัก ไม่ใช่เพื่อต้องการเพียงผลตอบแทนจากทุนจากต่างประเทศและหวังจะได้ชื่อเสียงแต่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงเราต้องการเช่นนั้นหรือ?บันทึกของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคและอุบัติใหม่ ตามที่เราให้หลักฐานต่อกรรมาธิการ อยู่ในเว็บของกรรมาธิการสาธารณสุขของวุฒิสภา โดยมีรายละเอียดเรื่องเหล่านี้อยู่ครบถ้วน รวมทั้งรายละเอียดที่ปรากฏทางด้านบน