สสส.- กทม. สานพลังภาคีเครือข่าย ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่น PM.25 ในเมืองหลวง ปกป้องสุขภาพคนกรุง

เพราะฝุ่นจิ๋วมันน่ากลัว! สสส. จับมือ กทม. สานพลังภาคีเครือข่าย 25 องค์กร ร่วมปกป้องสุขภาพคนกรุง เดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในเมืองหลวง ตัวการสร้างปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจแบบเรื้อรังและโรคมะเร็งปอด พร้อมจัดกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมต้องยอมรับว่า ปริมาณฝุ่น PM2.5 กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร และตามหัวเมืองใหญ่ ยิ่งในช่วงเวลาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน จนถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะมีฝุ่น PM2.5 หนาแน่นเป็นพิเศษจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งโรคระบบทางเดินหายใจแบบเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอดทั้งนี้จากข้อมูลของ องค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี 2559 ประมาณการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด ซึ่งมีสาเหตุมาจากมลพิษอากาศถึง 6,330 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเมื่อปี 2563 พบรายงานผู้ป่วยมะเร็งปอด 122,104 ราย คิดเป็น 186.26 ต่อแสนประชากรด้วยเหตุนี้ หลาย ๆ หน่วยงานซึ่งตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ จึงพยายามช่วยกันหาทางหยุดยั้งปริมาณฝุ่น PM2.5 ไม่ให้วิกฤติไปกว่านี้ โดยหนึ่งในองค์กรที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ก็คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา ได้ประสานความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม 25 องค์กร จัดกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้เครือข่าย Earth Hour แสดงพลัง Work from Home ลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 จากการเดินทางและการใช้ยานพาหนะ รวมทั้งปกป้องสุขภาพประชาชนจาก PM2.5ด้วยความมุ่งมั่นที่จะจัดจัดการกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ผ่านมา สสส. ได้สานพลังภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงจากฝุ่น PM2.5 ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอื่น ๆ รวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยเน้นหนุนเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ภาควิชาการ และการสื่อสารสาธารณะ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ตามยุทธศาสตร์ไตรพลัง หรือพลังจากทั้ง 3 ส่วน คือ พลังสังคม พลังความรู้ และพลังนโยบายทั้งนี้จากการให้ข้อมูลโดย. ระบุว่า ตอนนี้ ทาง สสส. และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด และเสนอเข้าไปในคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งถ้าร่างฯ ดังกล่าวได้รับการอนุมัติ ก็จะสามารถทำเป็นข้อกฎหมายได้เลย แต่ในระหว่างนี้ สสส. ก็ไม่ได้อยู่นิ่ง และมีการนำร่องแก้ไขปัญหาไปก่อนล่วงหน้าแล้ว โดยมีพื้นที่ตัวอย่างเพื่อทดสอบการแก้ปัญหาเบื้องต้น ซึ่งปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และเตรียมตัวที่จะทำแผนดังกล่าว ไปใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพฯ ในระยะต่อไป“ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่เขตปทุมวัน เราได้ติดตั้งเครื่องเซ็นเซอร์เพื่อให้ทราบว่าอากาศในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไร จากนั้นก็มีการออกมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า ขณะที่คนซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่แถวนั้นก็หมั่นทำความสะอาดบ้าน ผลคือ ค่า PM2.5 ในบริเวณนั้น ลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำ มีประสิทธิภาพ หากมีการทำอย่างจริงจัง และสามารถนำไปทำซ้ำในพื้นที่อื่นได้”อีกหนึ่งตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ คือการที่ สสส. ได้เข้าไปทำในส่วนของ “โรงเรียนปลอดฝุ่น PM2.5” เพราะห่วงใยในสุขภาพของเด็ก ๆ ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ไม่น้อยกว่าผู้สูงอายุ โดย สสส. ได้ติดเครื่องเซ็นเซอร์จับข้อมูลสภาพอากาศภายในโรงเรียน รวมทั้งให้ความรู้แก่คุณครูเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้เด็ก ๆ ว่า ถ้าบริเวณนั้น ๆ มีฝุ่น PM2.5 เยอะ เราจะทำอย่างไร หรือต้องปฏิบัติตัวอย่างไร รวมไปจนถึงการให้ความรู้ว่า การกระทำบางอย่างของเรา อาจเป็นที่มาของฝุ่น PM2.5 ซึ่งเมื่อรู้และลดหรือเลิกการกระทำนั้น ก็จะสามารถช่วยลดการเกิดฝุ่นจิ๋วอันตรายนี้ได้เช่นกันอย่างไรก็ดี สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เกิดเฉพาะเมืองไทย เพราะเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญ และดูท่าว่าปัญหาฝุ่นจิ๋วนี้จะไม่จบลงง่าย ๆ และหลีกเลี่ยงได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากบางครั้งเรายังมีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตนอกบ้านหรือกลางแจ้งกันอยู่ ด้วยเหตุนี้ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม จึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับการอยู่ร่วมและป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5“สิ่งที่พอจะช่วยได้ก็คือการดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงไว้ และหมั่นออกกำลังกาย สิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งหลายก็กำจัดออกไป งดเว้นบุหรี่และแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เมื่อเรามีสุขภาพดี โรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาทำร้าย ก็จะยากขึ้น นอกจากนี้ การปลูกต้นไม้ก็ช่วยได้มาก ซึ่งทาง กทม. ก็มีพื้นที่สีเขียวที่ช่วยในเรื่องนี้ได้เยอะมาก แต่สุดท้ายก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนด้วย”ทั้งนี้เมื่อพูดถึง กทม. ที่ผ่านมาก็มีความมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับปัญหาฝุ่น PM2.5 และกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK ก็สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ กทม. และภาคีเครือข่าย ในการร่วมกันแสดงพลังแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ พิษภัยของการปล่อยมลพิษทางอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อทั้งผู้ปล่อยมลพิษและคนรอบข้าง ถือเป็นความร่วมมือในการเตรียมพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยขณะที่ให้ข้อมูลว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดขึ้นในเมืองหลวง มีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัย แต่หนึ่งปัจจัยที่ถือว่าควบคุมได้ยากคือ การเผาชีวมวลที่มาจากนอกพื้นที่ ทั้งเผาฟางข้าวและฟางอ้อย ซึ่งตอนนี้ กทม. ก็มีการทำหนังสือถึงจังหวัดข้างเคียง รวมไปถึงกระทรวงการต่างประเทศที่จะช่วยให้มีการพูดคุยผ่านทางอาเซียนในเรื่องการดูแลการเผาไหม้ของชีวมวล ซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลมากเท่ากับเราทำการคุมในประเทศ แต่อย่างน้อยก็จะแสดงเจตจำนงว่าให้ช่วยกันอย่างไรก็ดี ในด้านของการช่วยกันลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ในเมืองหลวง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้กล่าวถึงบทบาทของหน่วยงานภาคีเครือข่าย Earth Hour จำนวน 44 หน่วยงาน ที่ร่วมเป็นพลังช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Work from Home , การเหลื่อมเวลาทำงาน , การใช้รถขนส่งสาธารณะเพื่อลดปริมาณการเดินทางและการปล่อยควันเสียจากรถยนต์ การหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พนักงานในหน่วยงานลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง หรือทำกิจกรรมลดฝุ่นที่สามารถทำได้โดยไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ร่วมกันลดปัญหาฝุ่นเมืองหลวงต่อไป“สำหรับเรื่องของการเดินทาง ตอนนี้ กทม. เรามีรถเมล์ไฟฟ้าถึงพันกว่าคันแล้ว และในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายเครือข่ายให้มากขึ้น หรือการสร้างระบบนิเวศรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ปัญหาก็คือคนที่มีรายได้น้อยก็ยังคงใช้รถดีเซลเก่าอยู่ ตรงนี้จะช่วยเขาอย่างไร รวมไปถึงคนส่วนใหญ่ก็ยังใช้รถที่มีเครื่องยนต์เก่า ก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือให้คนเหล่านี้ในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มีความสะอาด หรือปรับเปลี่ยนให้ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้า แต่ทางกทม. เองก็ทำคนเดียวไม่ได้ คงต้องร่วมมือกับหลายภาคส่วน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง”สำหรับแนวทางป้องกันสุขภาพในเบื้องต้นให้รอดพ้นจากภัยของฝุ่นจิ๋ว ผู้ว่าฯ กทม. ให้คำแนะนำว่า ถ้าสามารถสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ก่อน ก็จะเป็นการดี ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบ N95 ที่อาจจะมีราคาสูงและหายใจลำบาก แต่หน้ากากที่ใช้สวมป้องกันโรคโควิด-19 ก็พอใช้ทดแทนได้ เพราะจากข้อมูลวิจัยพบว่า สามารถป้องกันได้ถึง 60% ซึ่งถือว่าช่วยได้เยอะเช่นกันสุดท้ายแล้ว ต้องยอมรับว่า การเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM2.5 อาจจะไม่จบลงในเร็ววัน ดังนั้น การป้องกันและดูแลตัวเองในเบื้องต้น ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างก็พร้อมจะร่วมเป็นพลังปกป้องสุขภาพของประชาชนจากฝุ่น PM2.5 รวมทั้งดูแลเมืองหลวงและทุก ๆ พื้นที่เมืองของไทยให้ก้าวผ่านวิกฤติฝุ่นจิ๋วนี้ไปให้ได้