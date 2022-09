“ชัชชาติ” หารือเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก เตรียมจัดดนตรีในสวนโดยศิลปินแจ๊ส Igor Butman

(12 ก.ย.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมหารือกับนายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโกเรื่องการจัดโครงการดนตรีในสวน Igor Butman and Friends' Concerts in Thailand และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดงสำหรับการหารือวันนี้ คือการจัดโครงการดนตรีในสวน Igor Butman and Friends' Concerts in Thailand ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก โดยการนำคณะศิลปินแจ๊สชาวรัสเซียและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ 12 คน นำโดยนายอิกอร์ บุตแมน (Mr. Igor Butman) มาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค. 65 เพื่อจัดการแสดงดนตรี ณ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่และภูเก็ต สำหรับกรุงเทพมหานคร ในเบื้องต้นกำหนดการแสดงในวันที่ 10 ธ.ค. 65ทั้งนี้ การประชุมหารือมี นายสรคม สุทธิเสงี่ยม เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ