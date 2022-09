บ.บุหรี่ไฟฟ้ายอมจ่าย 1.7 หมื่นล. จำนนหลักฐานทำตลาดมุ่งเป้าเยาวชน หลอกว่าปลอดภัย

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า อัยการสูงสุดคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่ผ่านมา ว่า บริษัทบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อดัง ยอมจ่ายเงินชดเชยให้ 33 รัฐในสหรัฐอเมริกา เป็นเงินสูงถึง 438.5 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 15,000 ล้านบาท ในข้อหาทำการตลาดพุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน แถมยังหลอกลวงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า โดยก่อนหน้าบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าเดียวกันนี้ต้องจ่ายเงิน 40 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐนอร์ธแคโรไลนา ด้วยข้อหาเดียวกันไปแล้ว ซึ่งรวมแล้วทำให้บริษัทบุหรี่ไฟฟ้าจ่ายเงินเพื่อยอมความไปแล้วกว่า 17,000 ล้านบาทรศ.พญ.เริงฤดี กล่าวว่า ปัจจุบันมีฝ่ายสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับนักการเมืองบางคนพยายามจะชี้นำนโยบายบุหรี่ไฟฟ้าของไทย โดยอ้างให้เอาอย่างอังกฤษ จึงอยากจะให้พิจารณาผลการสำรวจนี้ให้ดีก่อน เพราะอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กของประเทศอังกฤษที่พุ่งสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการควบคุมการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของกลุ่มเยาวชน แม้อังกฤษจะมีความพร้อมและมาตรการควบคุมที่ดีกว่าไทยก็ยังควบคุมไม่ได้ และที่สำคัญอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กอังกฤษที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นกลุ่มที่สูบเป็นประจำ ไม่ใช่แค่ลองสูบอย่างที่กลุ่มเชียร์บุหรี่ไฟฟ้าอ้าง“เหตุการณ์ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ เป็นบทเรียนสำคัญของไทยที่ต้องมีความรอบคอบอย่างมากในการกำหนดนโยบายบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดซ้ำรอยและปกป้องสุขภาพเด็กและเยาวชนไทย ที่น่ากังวลคือ อัตราการเพิ่มของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กพุ่งสูงเร็วกว่าการลดลงของอัตราการสูบบุหรี่ธรรมดาอย่างชัดเจน ยิ่งทำให้ข้ออ้างของกลุ่มเชียร์บุหรี่ไฟฟ้าที่ว่า เด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะต้องการเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาจึงไม่จริง ซ้ำยังทำให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยว่า บุหรี่ไฟฟ้ากำลังกลายเป็นสิ่งเสพติดใหม่ที่ดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้ามาสู่วงจรการเสพติด” รศ.พญ.เริงฤดี กล่าวด้าน ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ กุมารแพทย์ และรอง ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า เรื่องนี้ทำให้เห็นชัดว่าเป้าหมายของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าคือ กลุ่มเด็กและเยาวชน การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นในสหรัฐฯ เท่านั้น ล่าสุดในอังกฤษ โดยระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ หรือ NHS ได้มีการเผยแพร่ เผยผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และสารเสพติดในเด็กอังกฤษอายุ 11-15 ปี (หรือ Smoking, Drinking and Drug Use among Young People in England, 2021) ประจำปี ค.ศ. 2021 พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กอังกฤษอายุ 11-15 ปี เพิ่มเป็น 9% จากเดิมมีเพียง 6% เมื่อปี ค.ศ. 2018“หากพิจารณาอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแยกตามอายุจะพบว่า เด็กอายุ 15 ปี ของอังกฤษมีอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 18% โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงมีอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าเด็กผู้ชาย ซึ่งเด็กผู้หญิงอายุ 15 ปีมีอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มจาก 10% เป็น 21% นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เด็กที่สูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจาก 29% เป็น 61% ซึ่งการสูบบุหรี่ทั้งสองอย่างยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพ” ศ.พญ.สุวรรณา กล่าวและว่า ในแบบสอบถามยังมีการเก็บข้อมูลถึงการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็ก พบว่า 87% ของเด็กอายุ 11-15 ปีที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า สามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย ส่วนมากจะฝากให้คนอื่นซื้อให้จากร้านค้า ทั้ง ๆ ที่ตามกฎหมายของอังกฤษห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้งการฝากซื้อหรือซื้อแทนกันก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วย