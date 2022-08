“ชัชชาติ” ร่วมงานนิทรรศการ “สะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทย - ซาอุดิอาระเบีย​ พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ

วันนี้ (30 ส.ค.)​ นายชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ ร่วมงานนิทรรศการ​ “สะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทย - ซาอุดิอาระเบีย​ (Efforts of the Kingdom of Saudi Arabia in serving Muslim Brothers) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย เป็นผู้จัดงานนิทรรศการฯ ขึ้น​ โดยมีนายอิซอม ซอเละห์ อัลจีเตลี่ (H.E. Mr. Essam Saleh H. Algetale) หัวหน้าคณะผู้แทน​ สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจําประเทศไทย​ ให้การต้อนรับ​และนำชมงาน​ พร้อมด้วยนายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย​และผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ร่วมชมงาน ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เขตสวนหลวง"กรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบีย ซึ่งในอนาคตน่าจะมีการเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้น​ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความพร้อมที่จะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบีย และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก​ ซึ่งวันนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดี​ นอกจากนี้ท่านทูตยังบอกว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ก็สามารถมาเยี่ยมชมนิทรรศการ​ ประเพณี​ วัฒนธรรมต่างๆ พร้อมร่วมเยี่ยมชมสินค้าและชิมอาหาร​ Arabian Food​ ไ​ด้​ ซึ่งเหลือการจัดงานพรุ่งนี้อีกเพียงวันเดียว จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมงานนิทรรศการฯ ดังกล่าว" ผู้ว่าฯชัชชาติ กล่าว​ทั้งนี้​ งานนิทรรศการ​ “สะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทย - ซาอุดิอาระเบีย​ (Efforts of the Kingdom of Saudi Arabia in serving Muslim Brothers) เป็นการนำเสนอข้อมูล​ความสัมพันธ์ไทย - ซาอุดิอาระเบีย ศาสนาอิสลาม​การออกร้านแสดงสินค้า​และ​Arabian Food​ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 31 ส.ค.65 เวลา 11.00 -​ 18.00 น.​ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง (ซอย 2) เขตสวนหลวง