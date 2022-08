อว.เตรียมเปิดตลาด U2T for BCG 4 ภูมิภาค ขายสินค้า BCG กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนทั่วประเทศ เริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 9 -11 ก.ย.นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดเผยว่า โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือโครงการ U2T for BCG เป็นโครงการขยายผลจากโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับชุมชน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. – ก.ย. 2565 โดยแบ่งขั้นตอนพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ เดือนที่ 1 “คัดสรร” คือมองหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นของดีภายในชุมชนที่จะสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ เดือนที่ 2 “พัฒนา” คือการนำเอาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเข้ามาพัฒนาต่อยอด รวมถึงการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชน และเดือนที่ 3 “สร้างคุณค่า” โดยจะมีการจัดอบรมการขายสินค้า การทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ตลอดจนทักษะด้านอื่นๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ในเดือน ก.ย. – ต.ค.นี้ อว.จะจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า U2T for BCG 4 ภาค ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ ซึ่งมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. เป็นประธาน เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการขายสินค้า BCG ในโครงการ U2T for BCG พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้ง 4 ภูมิภาค โดยจะมีการคัดเลือกร้านค้าและสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคมาออกงาน ซึ่งในแต่ละภาคจะมีร้านค้าประมาณ 80 – 100 ร้าน มีสินค้าและบริการกว่า 300 – 500 ผลิตภัณฑ์ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดวันที่ 9 -11 ก.ย. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จ.ขอนแก่น ภาคใต้ จัดวันที่ 23-25 ก.ย. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าหาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคกลาง จัดวันที่ 7-9 ต.ค. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าบางนา กรุงเทพฯ และภาคเหนือ จัดวันที่ 10-12 ต.ค. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่