กทม.ชวนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเสพดนตรีไพเราะ ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ กับกิจกรรม “บางกอกกำลังดี”

วันนี้ (7 ส.ค. 65) กิจกรรม “บางกอกกำลังดี” ย้ายมาจัดฝั่งกรุงเทพตะวันออกที่สวนเสรีไทย หรือสวนน้ำบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม โอกาสนี้ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แวะร่วมงาน ท่ามกลางประชาชนที่ทยอยเดินทางมารับฟังดนตรีไพเราะยามค่ำวันอาทิตย์สำหรับกิจกรรม “บางกอกกำลังดี” จัดขึ้นจากความร่วมมือของกรุงเทพมหานครและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่กิจกรรม พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง รวมถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยกิจกรรมในวันนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.30 น. ภายในงานประกอบด้วยเวทีการแสดง กิจกรรมจากเครือข่ายบางกอกกำลังดี กิจกรรมที่น่าสนใจในเดือนวิทยาศาสตร์ และโซนตลาด● เวทีการแสดง พบกับ การแสดงจากชุมชนเขตบึงกุ่ม การแสดงขิมและเต้นประกอบเพลงโดยผู้พิการทางสติปัญญา ทีม DBK-T21 (DownSyndrome Bangkok - Trisomy 21) วง S2S (From Street to Stars) จากมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เกิบ ณัฐพงศ์ และ Stoondio (สตูนดิโอ)● กิจกรรมจากเครือข่ายบางกอกกำลังดี ประกอบด้วย Free Play โดย มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) กิจกรรมจากพลเมืองอาสา โดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) บูธนวดหมอบ้าน ๆ โดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) หุ่นมือจากผ้า โดย สวนครูองุ่น เวิร์คชอปชรารีไซเคิล โดย โครงการชรารีไซเคิล มูลนิธิกระจกเงา เพ้นท์หน้า, แยกขยะ, ขายต้นไม้ โดย คลองเตยดีจัง กระดานดำระดมไอเดีย โดย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ บางกอกในฝัน โดย สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม SYSI และจากเครือข่ายอื่น ๆ อีกมากมาย● กิจกรรมที่น่าสนใจในเดือนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ บูธเครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกกันน็อก จาก ทีม NWM..Safety Roads 3 Plus● โซนตลาด ประกอบด้วยร้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ร้านต้นไม้คลองเตยดีจัง 2. ข้าวไข่เจียวอิ่มสุข 3. ANN Handicraft 4. บังอร ผ้าไทย 5. ขวัญฤทัยหมึกไข่แดดเดีย 6. ประภาพรรณ ข้าวคลุกกะปิ 7. ข้าวเกรียบปัตตานี 8. น้ำส้ม ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 9. แซนวิช สลัดโรล 10. ข้าวไก่อบซอส 11. ลูกชิ้นปลาเยาวราชทอด 12. ขนมเบื้อง 12. เฟรนช์ฟรายส์ นักเกต 13. ยำลูกชิ้นปลาเยาวราช 14. น้ำสมุนไพร 15. กระเพาะปลา ขนมถังแตก และ 16. สร้อย พวงกุญแจสำหรับผู้ที่พลาดกิจกรรม “บางกอกกำลังดี” ในวันนี้ สามารถไปร่วมกิจกรรมและรับฟังดนตรีสนุก ๆ จากศิลปินชื่อดัง ทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคมได้ดังนี้ วันที่ 14 สิงหาคม ที่สวนสันติภาพ เขตราชเทวี พบกับ Old Doc, Fah Sansin, iHearband, ETC. วันที่ 21 สิงหาคม ที่สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ พบกับ ภูมิจิต Rattana (Na Polycat), 2021 Ocean Vibes, Jekd และ DJ Set โดย City Boy วันที่ 28 สิงหาคม ที่สวน 60 พรรษาฯ เขตลาดกระบัง พบกับ มนัสวีร์ และไททศมิตร และติดตามกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก “บางกอกกำลังดี” หรือคลิก www.facebook.com/BKKGamLangDee