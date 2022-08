การศึกษานิวซีแลนด์ เปิดแคมเปญใหม่รุกตลาดระดับโลก ตอกย้ำความพร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติ หลังเปิดประเทศ

การเปิดตัวแคมเปญการตลาดระดับโลกของการศึกษานิวซีแลนด์ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่านิวซีแลนด์พร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อเป็นครั้งแรก หลังรัฐบาลมีกำหนดการเปิดประเทศและรับสมัครวีซ่าเข้าประเทศอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 หลังปิดประเทศมานาน 2 ปี โดยแคมเปญดังกล่าว Education New Zealand (ENZ) ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนต่างชาติจาก 8 ประเทศ ได้แก่ จีน, โคลอมเบีย, เยอรมนี, อินเดีย, ญี่ปุ่น, ไทย, สหรัฐฯ และเวียดนาม ร่วมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ (Brand Ambassador) มาร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์การศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งเล่าประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากการผสมผสานวัฒนธรรมบ้านเกิดกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของนิวซีแลนด์อีกทั้ง แคมเปญดังกล่าว ยังได้นักออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นระดับโลกชาวเมารีร่วมออกแบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่รวมเอาคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาทำให้การศึกษาของนิวซีแลนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น และเป็นมากกว่าการศึกษาทั่วไป อันประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 อย่าง ได้แก่ การใส่ใจคนอื่น, การใส่ใจสถานที่ และจิตวิญญาณแห่งคนหนุ่มสาวที่มุ่งมั่นหาทางพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งให้นักเรียนต่างชาติมีประสบการณ์ตรงและบรรลุเป้าหมายของตัวเอง ควบคู่ไปกับการค้นหาและค้นความเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ความยั่งยืน และนวัตกรรมกล่าวว่าสำหรับแคมเปญการตลาดระดับโลกของการศึกษานิวซีแลนด์ครั้งนี้ มีนักเรียนไทยได้รับคัดเลือกให้ร่วมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ร่วมกับตัวแทนนักเรียนต่างชาติจากประเทศอื่นๆ ได้แก่ซึ่งกำลังศึกษาต่ออยู่ในระดับปริญญาตรี คณะพานิชยศาสตร์ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ เส้นทางการศึกษาในนิวซีแลนด์ของเขาเริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนสอนภาษาในเมืองเทาโปเมื่อปี 2558 จากการได้เรียนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษานิวซีแลนด์ทำให้เขาได้สัมผัสการเรียนการสอนที่เน้นความต้องการหรือเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก ทำให้ตัดสินใจเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นิวซีแลนด์จนจบม. 6 และเมื่อขึ้นมหาวิทยาลัย เขาก็ได้เลือกเรียนตามความชอบของตัวเอง สาขาวิชาที่เขาเลือกเรียนคือ “การบริหารจัดการโรงแรม” ที่ควีนส์ทาวน์ รีสอร์ต คอลเลจ เป็นเวลา 2 ปี และในปี 2564 จึงมาศึกษาต่อในคณะพาณิชยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอตาโกจนถึงปัจจุบันนี้“น้องเชน” เผยว่า เป็นคนชอบด้านธุรกิจ เพราะได้เรียนรู้งานกับคนในครอบครัวที่ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่เด็ก และนั่นทำให้เขามีเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้มากที่สุด ซึ่งลำดับแรกก็คือ “ครอบครัวของเขา” และด้วยระบบการศึกษานิวซีแลนด์ที่มีตัวเลือกมากมายให้กับนักเรียนต่างชาติได้เลือกเรียนตามชอบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชานั้น ๆ มาเป็นครูผู้สอน ก็ทำให้เขาได้มีโอกาสเลือกเรียนสิ่งที่ชอบและจำเป็นจริงๆ ในการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตัวเองได้ โดยไม่ต้องไปเสียเวลากับวิชาที่ไม่มีความจำเป็นกับสายอาชีพของเขาในอนาคตนอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ “น้องเชน” ได้เรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ทำให้เขาได้ซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ใส่ใจคนรอบตัวและสังคม ทำให้เขามุ่งมั่นที่จะทำตามฝันของตัวเองที่สักวันจะมีธุรกิจของตัวเองให้สำเร็จไม่เพียงแต่มีเม็ดเงินกำไรอย่างเดียว แต่ยังต้องสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับคนรอบตัว สังคม และสิ่งแวดล้อมเช่นกัน และด้วยความคิด ประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์การเรียนรู้ในนิวซีแลนด์ของ “น้องเชน” ที่สั่งสมมานาน ทำให้เขาสามารถนำความรู้และวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์ไปปรับใช้กับสิ่งรอบตัวและเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตของตัวเองในอนาคต ซึ่ง Education New Zealand (ENZ) เล็งเห็นว่า เขาคือนักเรียนต่างชาติชาวไทยที่มีศักยภาพและผลของความสำเร็จด้านการศึกษานิวซีแลนด์ จึงทำให้เขาได้รับเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 8 นักเรียนต่างชาติที่มาร่วมบอกเล่าการศึกษานิวซีแลนด์ว่าเหมาะกับนักเรียนต่างชาติมากที่สุดอย่างไรทั้งนี้ ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ มุ่งเน้นสอนนักเรียนให้เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ นักแก้ปัญหา และผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต นิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับด้านระบบการศึกษาที่เหมาะแก่การเรียนรู้สู่อนาคต (future-focused education) โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จากการจัดอันดับของ Worldwide Educating for the Future Index 2019 โดย The Economist Intelligence Unitค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวการศึกษานิวซีแลนด์ได้ที่ www.studywithnewzealand.govt.com หรือ Line@nzenglish