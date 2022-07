CK & BEM มอบวัคซีน ”30,000 เข็มแทนใจสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) พร้อมเคียงข้างประชาชนยังคงผนึกกำลังเดินหน้ามอบวัคซีน ฟรี! ภายใต้โครงการ “CK & BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19” อย่างต่อเนื่อง โดยจัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชน ครั้งที่ 6 ที่บริษัท ช.การช่าง อาคารวิริยะถาวร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 7 รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดย CK & BEM ได้ดำเนินโครงการมอบวัคซีน ฟรี! มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้กับประชาชนมาแล้วมากกว่า 30,000 เข็ม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2565ตลอดระยะเวลาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 CK & BEM ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของการฉีดวัคซีน เป็นการสร้างปรากฎการณ์ภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน ช่วยบรรเทาการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและกลับมาใช้ชีวิตปกติ BEM ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนความสุขเปิดประตู New Normal ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง CK&BEM ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการฉีดวัคซีนที่ผ่านมา ที่ให้โอกาสเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และรอพบกับกิจกรรมใหญ่แห่งปีที่ BEM จะมอบให้แบบ Be Safe Be Happy เร็วๆนี้..