"ชัชชาติ" เชื่อมั่นนวัตกรรมเปลี่ยนเมืองได้ เอาคนเป็นที่ตั้ง เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบ ต้องตอบโจทย์แก้ไขปัญหาประชาชน

วันนี้ (23 มิ.ย.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นวิทยากรหัวข้อ Re-Imagination Mega-City : Bangkok towards City of Innovation ณ ชั้น 1 อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เขตราชเทวี ว่า เมืองต้องการนวัตกรรมเพราะมีทรัพยากรจำกัด และต้องใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา แต่หัวใจสำคัญคือ อย่าไปหลงใหลกับเทคโนโลยีมากเกินไป หัวใจคือการใช้คนเป็นที่ตั้ง โดยที่ไม่ต้องลงทุนมาก แต่ขอให้เข้าใจปัญหาว่าประชาชนต้องการอะไร เมื่อเข้าไปสัมผัสคนก็จะเห็นปัญหา อย่างตัวอย่างที่เราทำ เช่น ทราฟฟี่ ฟองดูว์ แพลตฟอร์ม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาเมือง และสามารถเปลี่ยนมิติได้อย่างมหาศาล“เชื่อมั่นว่านวัตกรรมสามารถเปลี่ยนเมืองได้ โดยเอาคนเป็นที่ตั้งเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบ ต้องมีความสนับสนุนกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ประชาชน และเอกชน ภาครัฐทำตามนวัตกรรมยากเพราะต้องทำตามกรอบ ตามระเบียบ แต่นวัตกรรมคือการทำนอกกรอบ ดังนั้น รัฐควรเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวก ให้เอกชนหรือนักวิชาการช่วยคิดนอกกรอบ”ผู้ว่าฯ กล่าวต่อว่า กทม. พร้อมที่จะช่วยสนับสนุน Innovation District ขอให้เอกชนเป็นคนที่ผลิตคอนเทนต์ เพราะ กทม. ไม่ได้เก่งเรื่องเนื้อหา เทคนิค แต่สามารถดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การเดินทาง และระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้ ซึ่ง กทม. มี Open Data, Open Contract คือ ทำให้โปร่งใส ยกตัวอย่าง เช่น การทำ TeleMed เป็นหนึ่งใน Start up คือแทนที่ประชาชนจะต้องเดินทางมาที่ศูนย์สาธารณสุข เรากระจายรถไปที่ชุมชนและส่งสัญญาณมาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนั้น หมอหนึ่งคนสามารถตรวจคนได้จำนวนมากขึ้น และคนไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นการใช้นวัตกรรมที่เปลี่ยนด้าน Health Care ในส่วนของด้านการศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมให้นักเรียนเลือกเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของครูด้วย แต่ต้องเอาคนเป็นที่ตั้งและตอบโจทย์คนจริง ๆ ที่สำคัญต้องมีหลักสูตรในการอบรม ซึ่งมีแนวคิดในการจะทำอาสาสมัครเทคโนโลยีประจำชุมชน (อสท.) จะหาเด็กรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 25-30 ปี ที่รู้เรื่องเทคโนโลยีและเข้าไปอยู่ในชุมชน ให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่ทันเทคโนโลยี ช่วยอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ ตอนนี้กำลังเริ่มฝึก อสท. บางส่วนแล้ว ต้องดูรูปแบบในระยะยาวอีกครั้ง รวมถึง กทม. มีพนักงานกวาดจำนวนมาก หลายคนอาจอยากได้ความรู้เพิ่ม อาจนำกลุ่มนี้มาอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วย อย่างน้อยกลุ่มนี้จะได้มีทางเลือกในการหาอาชีพเสริมหรือทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม เพื่อสร้างโอกาสให้คน และเพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจให้ประชาชนด้วย