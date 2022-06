สปส.เชิญชวนผู้ประกันตน แอดไลน์ “@ssothai” อัปเดตสิทธิประโยชน์

สำนักงานประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนแอด Line Official เพื่อให้ใช้งานผ่านแอพพลิเคชันได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ และสิทธิประโยชน์ รวมถึงอัพเดตข้อมูลข่าวสาร พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆ ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากสำนักงานประกันสังคมนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้มีการปรับเปลี่ยน Line Official Account โฉมใหม่ @ssothai เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถใช้งานผ่าน แอพพลิเคชัน LINE ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อตรวจสอบสิทธิต่างๆ เช่น การตรวจสอบสิทธิสถานพยาบาล ยอดเงินสมทบชราภาพ เงินสมทบของผู้ประกันตน การเบิกสิทธิประโยชน์ และรับการแจ้งเตือนต่างๆ รวมถึงอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆ ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสมาชิกของผู้ประกันตน หรือผู้ประกันตนที่เคยเป็นสมาชิก www.sso.go.th สามารถเข้าระบบโดยใช้ username และ password เดียวกัน“LINE OFFICIAL ของ สำนักงานประกันสังคม เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารและให้บริการที่ สำนักงานประกันสังคม พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารประกันสังคม และอัปเดตสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้ รวมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆ และลุ้นรับของรางวัล ที่จะไม่ทำให้ผู้ประกันตนพลาดโอกาศดีๆเช่นนี้”เลขาธิการ สปส. กล่าวทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถหาเพื่อน @ssothai จากนั้นกดเพิ่มเพื่อนหรือ add friend กับสำนักงานประกันสังคมได้ทันที สอบถามข้อมูลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ