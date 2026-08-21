อีกหนึ่งจุดตายรัฐบาลอนุทิน! แก้สัญญาดิวตี้ฟรี ทำประเทศเสียหาย 1.8 แสนล้าน

งานเข้า “รัฐบาลอนุทิน”! อดีตหัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรี ร้องเอาผิดปมแก้สัญญาดิวตี้พรี ทำประเทศเสียหาย 1.8 แสนล้าน
กรณี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 “พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป” อดีตหัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรี และนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต สส.นครนายก ได้นำเอกสาร หลักฐานยื่นต่อ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และ น.ส.วทันยา บุนนาค ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ร้องขอให้ตรวจสอบ กรณีคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “บอร์ด ทอท.” มีมติแก้ไขสัญญาสัมปทานร้านค้าปลอดภาษี และสัญญาบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสนามบิน ซึ่ง นายชาญชัย ระบุว่า ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้รวม ประมาณ 180,000 ล้านบาท
เรื่องนี้ นายชาญชัย เคยยื่นเรื่องต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ และดำเนินคดีกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รวมทั้งบอร์ด ทอท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการแก้ไขสัญญาดังกล่าว ไปครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 3 เม.ย.69
โดยที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.68 มีมติรับทราบข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. และมอบหมายกระทรวงการคลังหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสำนักงานอัยการสูงสุด
นายชาญชัย ระบุว่าผลจากการแก้ไขสัญญาสัมปทาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้ บริษัทเอกชน ทำให้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ ทอท.จะได้รับ ลดลงปีละ 18,021 ล้านบาท หากคิดเป็นระยะเวลา 10 ปี ก็เป็นเงินประมาณ 180,000 ล้านบาท
เรื่องนี้ในที่ประชุมบอร์ด ทอท.ทำไมไม่มีใครทักท้วง ?!
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.68 ทอท.ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมบอร์ด ทอท. เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.68 มีมติอนุมัติการแก้ไขสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรี และสัญญาบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์
จึงตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดการดำเนินการดังกล่าว จึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ ครม.รับทราบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญา
นายชาญชัย ยังตั้งคำถามถึงนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ที่เข้าร่วมทั้งการประชุม ครม. และ การประชุมบอร์ด ทอท.ว่า ทำไมจึงไม่มีการคัดค้าน หรือทักท้วง
ทั้งนี้ การที่ นายชาญชัย นำเรื่องมายื่นต่อ กมธ.งบประมาณปี 2570 เพราะเห็นว่าเป็นประเด็นโดยตรง เกี่ยวกับรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน จึงต้องการให้กรรมาธิการตรวจสอบว่า เหตุใดองค์กรของรัฐ จึงมีการแก้ไขสัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าอาจทำให้รัฐสูญเสียรายได้มหาศาล
พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบไปถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหาร และครม.ว่า เมื่อรับทราบปัญหาแล้ว เหตุใดจึงไม่มีมาตรการแก้ไข หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
นายชาญชัย หวังว่า กมธ.งบประมาณ จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ ก่อนรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับทราบ และดำเนินการตรวจสอบ
หากภายใน 2 เดือน เรื่องดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน จะเดินหน้าเคลื่อนไหวผ่านภาคประชาชน เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบ และทวงคืนผลประโยชน์ที่เห็นว่าประเทศควรได้รับต่อไป