ยอดจับยาบ้าแซงปี 68 "เท้ง" บุกแม่อาย จี้ถามอิทธิพล “เล่าต๋า" ทหารผาเมือง เล่าปะทะเดือดยึดไอซ์ 300 โล

ยาบ้าหนัก! "เท้ง" บุกชายแกนแม่อาย จี้ถามปมอิทธิพล“เล่าต๋า" ด้าน “ทหารผาเมือง”เล่านาทีปะทะเดือดแก๊งค้ายา ยึดไอซ์ 300 โล เผยยอดจับยาบ้ายังไม่จบปี พุ่งทะลักแซงปี 68 แล้ว
วันนี้ (21 สิงหาคม 2569) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ นำกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ณ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้า และรับฟังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา
ภารกิจเริ่มต้นในช่วงบ่าย โดยผู้นำฝ่ายค้านฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจและสกัดกั้นยาเสพติด อำเภอแม่อาย พร้อมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) , ผู้แทนตำรวจภูธรภาค 6, ผู้แทนตำรวจปราบปรามยาเสพติด, ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดน, ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง, ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 (นพค.32) และนายอำเภอแม่อาย เพื่อบูรณาการข้อมูลและแนวทางการทำงานร่วมกัน
ต่อมาเวลา 14.00 น. คณะผู้นำฝ่ายค้านลงพื้นที่หมู่บ้านป่ากุ๋ย ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย เพื่อสังเกตการณ์สถานการณ์จริงในพื้นที่ชายแดน เพื่อรับฟังสรุปการลักลอบนำเข้าตามช่องทางธรรมชาติ
โดยพันเอกกิตติ นาใจ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สาม กล่าวว่า เรามีภารกิจหลักคือ เฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน แต่ภารกิจอีกอย่างหนึ่งของเราคือ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ซึ่งรวมถึงปัญหายาเสพติดด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าว หรือกฎหมายอื่นๆ ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติด แบ่งเป็น 3 แนวคือ แนวที่ 1 ภายนอกประเทศ เราใช้การปฏิบัติงานด้านการข่าว ชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารการปฏิบัติของกลุ่มขบวนการหรือกำลังฝ่ายตรงข้าม แนวที่ 2 ตามแนวชายแดน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จะเป็นการใช้กำลังของทหารในการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ ดูแลพื้นที่ และแนวที่ 3 พื้นที่ตอนในของอำเภอชายแดน เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันในส่วนของ นบ.ยส.35 ซึ่งเป็นการร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด เช่น การตั้งด่านตรวจ การปิดล้อมตรวจค้น หรือกลุ่มขนส่งทางโลจิสติกส์ อันนี้เราจะใช้ในพื้นที่ตรงนี้ครับ เป็นภารกิจแนวทางการใช้กำลังของเรา
พันเอกกิตติ กล่าวต่อว่า ส่วนของวิธีการนั้น เนื่องด้วยพื้นที่รับผิดชอบของเรามีทั้งเขตแดนทางบกและเขตแดนทางน้ำ โดยทางน้ำจะเป็นในส่วนของแม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และทางด้าน สปป.ลาว จะเป็นแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นแนวถัดจากอำเภอเวียงแก่นไป ก็จะเป็นชายแดนที่เป็นป่าเขา วิธีการลำเลียงทางบก กลุ่มขบวนการที่เราตรวจพบจะมี 2 ลักษณะ คือ ขนาดเล็กประมาณ 3-5 คน และขนาดใหญ่ประมาณ 10-15 คน รูปแบบจะมีทีมลำเลียง ทีมคุ้มกัน และคนนำทาง ลักษณะของเขาจะเป็นรูปแบบนี้ ตามภูมิประเทศอย่างที่ท่านเห็น ก็ใช้ช่องว่างหลบซ่อนเดินเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งเนื่องจากชายแดนของเราไม่มีรั้ว ไม่มีอะไร เขาก็จะใช้ช่องทางตามธรรมชาติเดินเข้ามา สำหรับบริเวณทางน้ำ ถ้าเป็นแม่น้ำสาย แม่น้ำรวก ช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้ง บางจุดสามารถเดินข้ามได้ ส่วนถ้าเป็นฤดูน้ำ เช่นปัจจุบัน หรือในแม่น้ำโขงจะใช้เรือจากฝั่งแหล่งพักประเทศเพื่อนบ้านขนยาข้ามมา แล้วมาพักตามท่าข้ามที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล หรือพื้นที่ที่ยากต่อการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ แล้วจะมีกลุ่มขบวนการลำเลียงต่อไปอีกทอด ซึ่งบริเวณนี้เราสามารถจับกุมกลุ่มขบวนการ และสกัดกั้นยาเสพติดได้
ขณะที่ พันเอกไมตรี ศรีสันเทียะ เสนาธิการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า ลำดับเหตุการณ์ประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เราได้รับแจ้งเตือนข่าวสารจากหน่วยเหนือของเราว่ากลุ่มขบวนการจะใช้พื้นที่บริเวณแห่งนี้ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากนั้นเราจึงทำการตรวจสอบข่าวสารกับพันธมิตรด้านการข่าว ปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการด้านตรงข้ามของประเทศเพื่อนบ้าน มีความพยายามที่จะลำเลียงเล็ดลอดยาเสพติดจำนวนหนึ่งเข้ามายังบริเวณพื้นที่ฝั่งเรา จากนั้นเราจึงวางแผนจัดกำลังเข้ามาทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ก็จะครอบคลุมพื้นที่บริเวณแนวสันเขาทางฝั่งซ้ายมือ จนไปถึงแนวสันเขาทางฝั่งขวามือเพื่อสกัดกั้น โดยการวางกำลังและเฝ้าตรวจกลุ่มขบวนการที่จะเล็ดลอดลำเลียงยาเสพติด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม กลุ่มขบวนการเล็ดลอดลำเลียงยาเสพติดก็ปรากฏความเคลื่อนไหวว่ากลุ่มขบวนการประมาณ 25-30 คน ได้มีการขนย้ายลำเลียงยาเสพติดจากฝั่งตรงข้ามเข้ามายังฝั่งเรา
พันเอกไมตรี กล่าวต่อว่า จากนั้นเมื่อมาถึงบริเวณจุดดังกล่าวคือบริเวณด้านหน้าที่เป็นบริเวณลงไปในหุบ กลุ่มขบวนการเดินเข้ามาใกล้กับฝ่ายเรา เราจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้น แต่เนื่องจากเขามาจำนวนเยอะ และมีกลุ่มติดอาวุธคุ้มกัน เขาจึงยิงตอบโต้เรา จากนั้นเราได้ใช้อาวุธตอบโต้เพื่อป้องกันตนเอง หลังเสียงปืนสงบลง เราจึงขอกำลังเพิ่มเติมอีก 2 ชุด แต่เนื่องจากเป็นการปฏิบัติการในเวลากลางคืน ฉะนั้น จึงต้องรอจนถึงช่วงเช้าเพื่อที่เราจะได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม ซึ่งได้ตรวจพบกระสอบดัดแปลง ซึ่งเป็นกระสอบสีรุ้งทำเป็นเป้สะพาย ข้างในบรรจุเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 คือยาไอซ์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 300 กิโลกรัม จากนั้นเราได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมกันตรวจสอบของกลาง แล้วทำการตรวจยึด ก่อนจะนำส่ง สภ.แม่อาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในการตรวจยึดบริเวณพื้นที่นี้
นายณัฐพงษ์ ถามว่า แล้วจริงๆ หากดูจากสถานการณ์ภาพรวม ตั้งแต่ในพื้นที่ที่มา ทุกท่านก็ทราบว่าอาจจะเป็นพื้นที่อิทธิพลเดิมของ “เล่าต๋า”ใช่หรือไม่ แต่ตั้งแต่ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ สถานการณ์ดีขึ้น มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
พันเอกไมตรี ตอบว่า พื้นที่ของกลุ่มขบวนการจะใช้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายซึ่งเป็นแนวชายแดนเป็นพื้นที่หลักอยู่แล้ว แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา กลุ่มขบวนการพบว่ามีการปรับเปลี่ยนช่องทางนำเข้าที่มีการลำเลียงผ่านไปด้านตะวันตกคือผ่านจากด้านในของเมียนมาเข้าไปทางด้านตะวันตกของเรา ทั้งแม่ฮ่องสอน ตาก หรือลงไปทางกาญจนบุรี รวมถึงลำเลียงผ่านเข้าไปใน สปป.ลาว และยังมีการลำเลียงผ่านเราไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ในส่วนของเรา สถิติการจับกุมปีนี้มีการจับกุมยาบ้าถือว่า ในปี 68 ทั้งปีเทียบกับการจับกุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงปัจจุบันทะลุยอดของปี 68 ไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะยาบ้า
ส่วนยุทธการ Seal Stop Safe นั้นสามารถใช้ได้ผลหรือไม่ พันเอกไมตรี ตอบว่า การปฏิบัติในส่วนของกำลังป้องกันชายแดนจะเป็นการซีล ซึ่งตนรับผิดชอบชายแดนเป็นหลัก เช่น ภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนที่จะดูแลชายแดน ซึ่งเราใช้กำลังลาดตระเวน ซึ่งไม่ใช่แค่ลาดตระเวนเพื่อเฉพาะสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเดียว แค่เราลาดตระเวนสำหรับภารกิจการเฝ้าตรวจชายแดน ดูแลป้องกันกำลังติดอาวุธต่างชาติ การละเมิดเส้นเขตแดน รวมถึงการทำผิดกฎหมายอื่นๆ ด้วย