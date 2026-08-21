นายกฯจ่อลงน่านหลังกลับจากเยือนออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ บ่ายไปอุบลฯ เยี่ยมทหารเจ็บจากทุ่นระเบิด

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯเตรียมลงพื้นที่ จ. น่าน ดูน้ำท่วม หลังกลับจากเยือนออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ บ่ายไปอุบลฯ เยี่ยมทหารบาดเจ็บจากทุ่นระเบิด
วันนี้ (21ส.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจ เยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ ซึ่งช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และยกระดับความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศ ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดน่าน พร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชน และเตรียมลงพื้นที่ทันทีหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันเสาร์ และเช้าวันอาทิตย์จะเดินทางไปจังหวัดน่านทันที เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนด้วยตนเอง รวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
จากนั้นในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ กำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ด้วย