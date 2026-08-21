“สนธิญา” เดินสายร้องยก 20 ประเด็นชง กกต. ยุบพรรคส้ม เหตุเข้าข่ายเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันฯ

“สนธิญา” จัดเต็มยก 20 ประเด็นร้อง กกต. ยุบ "พรรคประชาชน" เหตุเข้าข่ายเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันฯ พร้อมเดินสายยื่นหลายหน่วยงาน
วันนี้ (21 ส.ค.) นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ยื่นหนังสือและหลักฐานต่อ กกต. ขอให้พิจารณาส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคประชาชน ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92
นายสนธิญา กล่าวว่า การยื่นเรื่องในครั้งนี้มีประเด็นคำร้องครอบคลุมความผิดเกือบ 20 ประเด็น โดยเน้นย้ำถึงพฤติการณ์ของแกนนำและ สส. พรรคประชาชน เช่น น.ส.รักชนก ศรีนอก, นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ, นายรังสิมันต์ โรม และ น.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ที่มีการแสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหวทางการเมืองในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวมถึงการโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการนำสถาบันฯ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองและการตรวจสอบการฮั้วเลือก สว.
"กรณีของ น.ส.รักชนก มีการนำข้อความไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมดัดแปลงต่อเติมคำราชาศัพท์ และชวนเชื่อให้ประชาชนเข้ามาเชียร์ ซึ่งถือว่าเข้าข่ายพฤติการณ์เดิมที่ศาลเคยมีคำพิพากษาจำคุกในคดีมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาแล้ว การกระทำเหล่านี้เมื่อนำมารวมกันเป็นกระบวนการ จึงเข้าข่ายการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันฯ ตามบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564"
นายสนธิญา ยังระบุว่า ที่ผ่านมาได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) แล้ว และในสัปดาห์หน้าจะยื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุด เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกทางหนึ่ง พร้อมยืนยันว่าเอกสารและหลักฐานบทสัมภาษณ์ทั้งหมดได้ถูกส่งให้ กกต. นำไปประกอบการไต่สวนสืบสวน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายต่อไป