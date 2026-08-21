วิปรัฐเคาะ 26 ส.ค.ถกพ.ร.ก.กู้ 4 แสนล. ให้ฝ่ายค้าน 8 ชม.ซักเต็มที่ ประเมินเสียงรัฐบาลไม่แตกแถว

วิปรัฐบาล เคาะ ถก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท 26 ส.ค. ให้เวลาฝ่ายค้าน 8 ชม. ซักถาม-ตรวจสอบ “รัฐบาล” เต็มที่ ประเมินเสียงโหวต สส.รัฐบาลไม่แตกแถว
วันนี้ (21ส.ค.) ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงว่าในวันที่ 26 สิงหาคม ในการประชุมสภาฯ จะพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงงานของประเทศ พ.ศ.2569 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ทั้งนี้ได้ประสานกับวิปฝ่ายค้านถึงการจัดสรรเวลาแล้ว โดยจะให้เวลาฝ่ายค้านอภิปราย 8 ชั่วโมง เพื่อให้มีเวลาตรวจสอบ ซักถามฝ่ายบริหารได้เต็มที่ ขณะที่การอภิปรายของสส.ฝ่ายรัฐบาล รวมถึงการชี้แจงของรัฐมนตรี มีเวลารวม 3 ชั่วโมง ทั้งนี้จะใช้เวลาพิจารณาตั้งแต่เวลา 09.00 น. และคาดว่าจะลงมติในช่วงเวลา 21.00 น.
นายกรวีร์ กล่าวต่อว่าสำหรับวิปรัฐบาลจะหารือถึงการพิจารณา พ.ร.ก. ในวันที่ 24 สิงหาคม โดยจะพิจารณารายละเอียด เหตุผลความจำเป็นของรัฐบาลต่อการกู้เงิน รวมถึงแผนที่รัฐบาลจะใช้เงินกู้ 2แสนล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงาน ก่อนจะที่พิจารณาถึงการลงมติ เบื้องต้นเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันไม่แตกแถว