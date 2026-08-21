“ทนายสงกาญ์” ร้อง กมธ.ทหาร สอบ “อนุทิน” ปมระงับใบ ป.3 ตั้งฉายารัฐบาล “หนูไขลาน”

“ทนายสงกาญ์” ยื่น กมธ.ทหาร ตรวจสอบนายกฯ ปมระงับออกใบอนุญาตซื้อปืน อ้างเป็นการก้าวล่วงฝ่ายนิติบัญญัติและกระทบสิทธิประชาชน พร้อมค้านแนวคิดต่อใบ ป.4 ทุก 3 ปี ก่อนมอบหนูไขลาน 3 ตัวแทน “อนุทิน-ปกรณ์-อธิบดีกรมการปกครอง”
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายราเชน ตระกูลเวียง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคทางเลือกใหม่ ในฐานะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากนายสงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์ หรือ “ทนายสงกาญ์” ขอให้ตรวจสอบกรณีนายกรัฐมนตรีระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือใบ ป.3
นายสงกาญ์กล่าวอ้างว่า มาตรการดังกล่าวอาจขัดต่อ พ.ร.บ.อาวุธปืน และหลักกฎหมายมหาชน เนื่องจากประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ เพื่อขอมีและใช้อาวุธปืนสำหรับป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมมองว่าการสั่งระงับเป็นการก้าวล่วงอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ
นายสงกาญ์ยังคัดค้านแนวคิดของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้ต่อใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน หรือใบ ป.4 ทุก 3 ปี โดยระบุว่า ประเทศไทยมีอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องประมาณ 6.2 ล้านกระบอก มาตรการดังกล่าวจึงอาจสร้างภาระแก่ประชาชนจำนวนมาก รวมถึงตั้งคำถามต่อแนวทางเรียกเก็บอาวุธปืนและใบอนุญาตจากผู้ครอบครองไว้ชั่วคราว
นายสงกาญ์ระบุว่า ได้ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาและ กมธ.ทหาร เพื่อขอให้นำเรื่องขึ้นพิจารณาและระงับมาตรการดังกล่าว พร้อมเปิดเผยว่า วันที่ 24 สิงหาคม ผู้ตรวจการแผ่นดินนัดให้เข้าชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
จากนั้น นายสงกาญ์นำหนูไขลานมาแสดงเชิงสัญลักษณ์ พร้อมตั้งฉายารัฐบาลว่า “หนูไขลาน” โดยวิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีควรเร่งแก้ปัญหาเว็บพนันออนไลน์และอาวุธปืนเถื่อน มากกว่าดำเนินมาตรการที่กระทบผู้ครอบครองปืนถูกกฎหมาย
นายสงกาญ์ยังฝากหนูไขลาน 3 ตัว เป็นตัวแทนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ก่อนปล่อยหนูทั้งสามตัวลงบนพื้นเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์