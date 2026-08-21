กมธ.งบฯไฟเขียวนำงบปรับลดกว่า 1.1 หมื่นล. เติม 9 หน่วยงาน ตีตกเพิ่มงบกยส. 5 พันล. "กรวีร์" ชี้ปัญหาหนี้ค้างชำระกว่าแสนล.

กมธ.งบฯ มีมติ 37 เสียง เห็นชอบนำงบที่ปรับลดกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท เติมให้ 9 หน่วยงาน ตีตกข้อเสนอเพิ่มงบให้กยส.5 พันกว่าล้านบ. ด้าน “กรวีร์” ชี้ปัญหาอยู่ที่หนี้ค้างชำระกว่าแสนล้านบาท ไม่ใช่กองทุนไม่มีเงิน
วันนี้ (21 ส.ค.) ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยมีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน กมธ. คนที่สอง ทำหน้าที่ประธาน พิจารณารายงานการแปรญัตติเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม วงเงินรวม 38,572 ล้านบาท
วงเงินดังกล่าวแบ่งเป็นคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณของ 65 หน่วยรับงบประมาณ จำนวน 37,584 ล้านบาท และข้อเสนอของหน่วยงานรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ 10 หน่วยงาน จำนวน 988 ล้านบาท
จากนั้น นางนันทนา สงฆ์ประชา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เสนอให้นำวงเงินที่ถูกปรับลด 11,162 ล้านบาท ไปเพิ่มให้ 9 หน่วยงาน อาทิ งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 6,044 ล้านบาท กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 148 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 96 ล้านบาท และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 4.2 ล้านบาท
ด้าน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอให้เพิ่มงบกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6,000 ล้านบาท และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 5,162 ล้านบาท โดยระบุว่า ปัจจุบันมีผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่รวมประมาณ 706,000 คน แต่งบปี 2570 ที่ได้รับประมาณ 9,000 ล้านบาทอาจไม่เพียงพอ หากการติดตามชำระหนี้ไม่เป็นไปตามเป้า อาจทำให้นิสิตและนักศึกษาหลายหมื่นรายเสียโอกาสและหลุดจากระบบการศึกษา
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย แย้งว่า ปัญหาของ กยศ. ไม่ใช่การขาดแคลนเงิน แต่เป็นประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เนื่องจากมียอดเงินต้นครบกำหนดชำระกว่า 220,000 ล้านบาท และยอดค้างชำระสะสมประมาณ 110,000 ล้านบาท หากเร่งรัดการชำระหนี้และอุดช่องโหว่ได้ จะช่วยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน
ขณะที่นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ท้วงติงการเพิ่มเงินให้งบกลาง ซึ่งมีวงเงินอยู่แล้วเกือบแสนล้านบาท พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงไม่เพิ่มงบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เต็มจำนวน 6,000 ล้านบาท
ท้ายที่สุด ที่ประชุมมีมติ 37 เสียง เห็นชอบญัตติของนางนันทนา ส่วนญัตติของ น.ส.ศิริกัญญา ได้รับเสียงเห็นชอบ 15 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง จึงไม่ผ่านความเห็นชอบของ กมธ.