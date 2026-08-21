FC “อิ๊งค์” เล่นใหญ่ขึ้นจอ LED กลางพารากอนอวยพรวันเกิด พร้อมชวนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ

แฟนคลับส่งความรักและความคิดถึงถึง “อิ๊งค์ชิน” เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผ่านจอ LED กลางพารากอน เชิญชวนร่วมส่งกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดน่าน
วันนี้ (21ส.ค.) กลุ่มแฟนคลับ “FC อิ๊งค์ชิน” ร่วมส่งคำอวยพรถึง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผ่านจอ LED บริเวณลานน้ำพุ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมข้อความว่า “สุขสันต์วันเกิด รักและคิดถึงเสมอ”
แฟนคลับยังเชิญชวนประชาชนแวะถ่ายภาพกับจอ LED ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นโปรเจกต์พิเศษเนื่องในวันเกิด เพื่อร่วมส่งคำอวยพรให้ น.ส.แพทองธาร พร้อมฝากข้อความขอให้เจ้าของวันเกิดเป็นที่รักของครอบครัวและแฟนคลับไปอีกนาน
ขณะเดียวกัน กลุ่ม FC อิ๊งค์ชินได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนแฟนคลับร่วมส่งต่อความห่วงใยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดน่าน เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย