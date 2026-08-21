“เจเศรษฐ์” สั่งกรมโยธาฯ เดินหน้าคันป้องกันน้ำท่วม ระดมเครื่องจักรคืนเร่งฟื้นฟูน่านหลังน้ำลด

วันนี้(21 ส.ค.)จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์และประชุมสรุปสถานการณ์ ณ อบจ.น่าน ก่อนบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่ อ.ปัว และ อ.ท่าวังผา พร้อมนำถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ชุมชนวัดภูมินทร์ - ท่าลี่ เขตเทศบาลเมืองน่าน โดยได้สั่งการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 นายเจเศรษฐ์ ได้ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งเพื่อติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลง โดยได้สั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่าน (คันป้องกันน้ำท่วม)ในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวกรมโยธาธิการฯ ได้มีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี 2570
ทั้งนี้ ด้านนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นายนรินทร์ กวางทอง ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายมรุพงศ์ ตันสัจจา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วม สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกับคณะ มท.3 พร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยในเบื้องต้นกรมฯ ได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนัก เข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ประกอบด้วย รถน้ำทำความสะอาด 10 คัน รถแบคโฮ 2 คัน รถบรรทุกสิบล้อ 6 คัน รถเกรดเดอร์ (เกลี่ยดิน) 1 คัน
ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่าน ได้กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 3 ชุด ทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่นอกเมือง ช่วยปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญ และยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะตรึงกำลังช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ