เปิดฉากเยือนนิวซีแลนด์! "อนุทิน" รับการต้อนรับตามวิถีเมารี ก่อนจับมือนายกฯ ลักซอน

นายกฯ เริ่มภารกิจเยือนนิวซีแลนด์เป็นทางการ รับการต้อนรับอบอุ่นตามวิถีชาวเผ่าเมารี ก่อนจับมือผู้นำนิวซีแลนด์ เปิดบทใหม่ความสัมพันธ์
วันนี้ (21 ส.ค.69) เวลา 10.00 น. (เวลาท้องถิ่นกรุงเวลลิงตัน) ณ ทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมภริยา เดินทางถึงทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตามประเพณีเมารี ชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง และเปี่ยมด้วยไมตรีจิต สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ที่ดำเนินมายาวนาน และในปีนี้ครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
เมื่อเดินทางถึงบริเวณสนามหญ้าหน้าทำเนียบผู้สำเร็จราชการฯ ผู้อาวุโสชาวเมารี (Kaumātua) ประจำทำเนียบฯ และสตรีอาวุโสชาวเมารี (Kuia) ประจำทำเนียบฯ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีด้วยการแตะจมูกตามธรรมเนียม ชาวเมารีในชุดประจำเผ่าออกมาต้อนรับและประกอบพิธีเวรอ (Wero) ซึ่งเป็นพิธีทดสอบเจตนาของผู้มาเยือนว่ามาด้วยไมตรีหรือไม่ โดยนักรบเมารีวางสิ่งของแกะสลักไว้บนพื้น ให้นายกรัฐมนตรีหยิบขึ้นมาและถือไว้ เพื่อแสดงว่าผู้มาเยือนไม่ประสงค์ร้าย เข้าสู่พิธีคารังกา (Karanga) เพื่อต้อนรับแขกระดับสูงที่มาเยือน โดยสตรีอาวุโสชาวเมารีจะเปล่งเสียงเรียกต้อนรับ ต่อด้วยการแสดงฮากา (Haka) เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มาเยือน ตลอดพิธีเป็นไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตร ผสานความสง่างามและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์
จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาเดินไปยังบริเวณกลางสนามหญ้า โดยมีนายคริสโตเฟอร์ ลักซอน (The Right Honourable Christopher Luxon) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ พร้อมภริยา รอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นแท่นรับความเคารพ วงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงชาตินิวซีแลนด์ตามลำดับ ก่อนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบริเวณสนามหญ้า นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และภริยา เดินทางเข้าสู่อาคารทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ โดยนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยม ก่อนที่ผู้นำทั้งสองและคู่สมรสจะร่วมถ่ายภาพและแลกเปลี่ยนของขวัญที่ระลึกระหว่างกัน
ต่อมา เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้หารือข้อราชการกลุ่มเล็ก โดยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ไทย–นิวซีแลนด์ในระยะต่อไป ภายหลังการยกระดับความสัมพันธ์สู่ “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” (Strategic Partnership) โดยมุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
ผู้นำทั้งสอง ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของไทยและนิวซีแลนด์ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน เพื่อให้ความสัมพันธ์ไทย–นิวซีแลนด์ในบทใหม่สามารถสร้างโอกาสและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยผู้นำทั้งสองจะร่วมหารือเต็มคณะต่อในเวลา 11.00 น.