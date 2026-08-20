ป.ป.ช.เปิดศูนย์ One Stop Service อำนวยความสะดวกยื่นเรื่อง ดันระบบอัตโนมัติดูทรัพย์สิน ส่งไม้ต่อเลขาใหม่

ป.ป.ช. เปิด “ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service” อำนวยความสะดวกยื่นเรื่องร้องด้วยระบบชั้นลับ ยกระดับการยื่นและตรวจดูบัญชีทรัพย์สินฯ ด้วยระบบอัตโนมัติ เลขาฯเตรียมส่งไม้ต่อให้เลขาฯ คนใหม่ สานต่อนโยบายปราบทุจริตและขยายผลคดีสำคัญอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (20 ส.ค.) นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธาน ป.ป.ช. เป็นประธานเปิด“ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service” ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานป.ป.ช.อย่างเป็นทางการ โดยมี พระเทพวชิรวิทยานุสิฐ (วราห์ ปุญฺญวโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง ร่วมทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service จัดตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการในการเข้าถึงบริการของ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยภายในอาคาร จะมีจุดบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสาร รองรับการยื่นเรื่องร้องเรียนและการให้ข้อมูลเบื้องต้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ ข้อมูลและเอกสารของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุดตามมาตรฐานกฎหมาย
และมีศูนย์ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน อยู่บริเวณชั้น 2 ยกระดับขั้นตอนการยื่นบัญชีทรัพย์สินให้มีความรวดเร็วและกระชับยิ่งขึ้น ด้วยระบบคิวอัตโนมัติ โดยภายหลังจากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ณ เคาน์เตอร์บริการ หากเอกสารครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับบัญชีจะดำเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไปทันที ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานลงอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้ยังมีห้องแสดงบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเดินทางมาเข้าตรวจดูรายการบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดได้โดยสะดวก
นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ป.ป.ช. ยังไม่เคยมีศูนย์ไว้เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือให้บริการประชาชน ครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของ ป.ป.ช.ได้ง่ายยิ่งขึ้น ทุกอย่างจะเป็นบิ๊กเดต้าที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
แม้ว่า ป.ป.ช. จะมีอำนาจไต่สวนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันเรื่องร้องเรียนของประชาชนอาจมาจากข้าราชการระดับเล็ก ป.ป.ช. ก็จะเป็นตัวกลางประสานข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ เป็นการผนึกกำลังหน่วยงานตรวจสอบ จะพยายามสร้างกำลังไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต และลดการร้องเรียนการทุจริต คิดว่าในระยะยาวประเทศไทยจะสามารถลดปัญหาคอรัปชั่นได้
เลขาธิการป.ป.ช. ยังกล่าวถึง ประเด็นส่วยรถบรรทุก ที่ผ่านมาได้มีการร่วมมือในเชิงรุกกับกรมการขนส่งทางบก ในการชี้ช่องแจ้งเบาะแส ซึ่งการมีศูนย์บริการประชาชนก็เพื่อรับเรื่องร้องเรียนในลักษณะนี้เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยจัดเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตนเองจะ เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ ก็จะมี นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช.แทนนั้น เชื่อว่าเลขาธิการ ป.ป.ช.คนใหม่ น่าจะรับนโยบายเดิมที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้วางไว้ เพียงแต่ว่าจะสานต่อและไปพัฒนา อย่างไรก็ตาม คิดว่าแนวทางต่าง ๆ น่าจะเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น แต่ว่าผลงานก็จะปาบกฎเองอย่างเช่นกรณีการโกงสอบทุจริตเจ้าหน้าที่โกงสอบท้องถิ่นของ สถ. ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องไปตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินเพื่อขยายผล ซึ่งได้ ส่งไม้ต่อให้กับเลขาธิการ ป.ป.ช.คนใหม่ต่อไป