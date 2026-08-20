“ชาญชัย-พะจุณณ์” ยื่นกมธ.งบฯ 70 สอบมติบอร์ด ทอท.แก้สัญญาสัมปทานเอื้อเอกชน 1.8 แสนล. ชี้ "ปกรณ์" ร่วมถกแต่ไม่ค้าน

“ชาญชัย-พะจุณณ์” รุกยื่นหลักฐาน-รายชื่อผู้เกี่ยวข้องถึง กมธ.งบฯ ปี 70 ขอเปิดสอบมติบอร์ด ทอท.แก้สัญญาสัมปทาน ลดค่าตอบแทนปีละกว่า 1.8 หมื่นล. รวม 10 ปี 1.8 แสนล. ตั้งคำถาม “ปกรณ์” ร่วมประชุมทั้ง ครม.-บอร์ด ทอท.เหตุใดไม่ทักท้วง ลั่นต้องทวงรายได้คืนรัฐใช้ดูแลปชช. ไม่ใช่เอื้อเอกชนรายเดียว
วันนี้ (20ส.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต สส.นครนายก และ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป อดีต สว. เข้ายื่นหลักฐานและเอกสารต่อนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน และนางสาววทันยา บุนนาค ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มีมติแก้ไขสัญญาสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีและพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสนามบิน ซึ่งนายชาญชัยระบุว่าส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้รวมประมาณ 180,000 ล้านบาท
นายชาญชัย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรี ครม. บอร์ด ทอท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาดังกล่าว โดยระบุว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 มีมติรับทราบข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. และมอบหมายกระทรวงการคลังหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีการแก้ไขสัญญาที่ทำให้รายได้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนของ ทอท. ลดลงปีละ 18,021 ล้านบาท หรือรวม 10 ปีประมาณ 180,000 ล้านบาท
ขณะที่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 ทอท.ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บอร์ด ทอท.มีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม อนุมัติการแก้ไขสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีและสัญญาบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยนายชาญชัยตั้งข้อสังเกตว่า นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เข้าร่วมทั้งการประชุม ครม.และการประชุมบอร์ด ทอท. จึงตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่มีการคัดค้านหรือทักท้วงการดำเนินการดังกล่าว
นายชาญชัยยังเรียกร้องให้ ป.ป.ช.เร่งพิจารณา โดยชี้ว่ามีประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบ 4 เรื่อง ได้แก่ การรายงานข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นในการแก้สัญญา การแก้สัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายเดียวโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากอัยการสูงสุด การไม่เสนอเรื่องให้ ครม.พิจารณาก่อนตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. และข้อกล่าวหาว่าการแก้ไขสัญญาอาจขัดต่อกฎหมายวินัยการเงินการคลังและกฎหมายวิธีการงบประมาณ
นายชาญชัยกล่าวว่า การยื่นเรื่องต่อ กมธ.งบประมาณฯ ปี 2570 ครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้แผ่นดิน และ ทอท.เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ดูแลท่าอากาศยานหลักของประเทศ จึงต้องการให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบว่าเหตุใดจึงมีการแก้ไขสัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวนมาก รวมถึงตรวจสอบบทบาทของฝ่ายบริหารที่รับทราบเรื่องดังกล่าว
“เงิน 1.8 แสนล้านบาทต้องทวงคืนกลับมาเป็นของประเทศ เพื่อนำไปใช้ดูแลประชาชน โดยเฉพาะคนยากจน ไม่ใช่มุ่งช่วยเหลือกลุ่มทุนรายเดียว” นายชาญชัยกล่าว พร้อมระบุว่า หากภายใน 2 เดือนเรื่องยังไม่มีความคืบหน้า จะเดินหน้าเคลื่อนไหวร่วมกับภาคประชาชนต่อไป