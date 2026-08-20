ป.ป.ช.แจงร้องสอบ TH-AI พาสปอร์ต อยู่ระหว่างตรวจสอบ ชี้แม้จ่อคิกออฟก็มีมาตรการเฝ้าระวังทุจริต

เลขา ป.ป.ช. เผยปมร้องสอบ TH-AI พาสปอร์ต ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ ยันแม้เตรียมคิกออฟ 31 ส.ค.ก็มีมาตรการเฝ้าระวังการทุจริต
วันนี้ (20 ส.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยความคืบหน้ากรณี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยภักดี ยื่นหนังสือต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับโครงการ TH-AI พาสปอร์ต มีการเอื้อประโยชน์และล็อกสเปกให้บริษัทเอกชนหรือไม่ โดยระบุว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ส่วนกรณีโครงการจะเริ่มในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ โดยหลักแล้วมาตรการทางคดีและมาตรการเฝ้าระวัง ป.ป.ช. ดำเนินการควบคู่กันอยู่แล้ว ทั้งการทำงานเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งในแง่ของการเฝ้าระวัง การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงงานด้านการป้องกันการทุจริต และมีนักสืบสวนเฝ้าระวังในพื้นที่อยู่แล้ว
ส่วนที่ยังมีข้อสงสัยจากประชาชน ป.ป.ช. มองว่าโครงการดังกล่าวยังสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ นายสุรพงษ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ส่วน ป.ป.ช. มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ขณะเดียวกัน ป.ป.ช. ยังมีมาตรการเชิงรุกที่สามารถตรวจจับหรือสแกน เพื่อลดข้อร้องเรียนการทุจริต ดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง