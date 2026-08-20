รทสช. เคาะ “ศศิกานต์” อดีตรองโฆษกรัฐบาล นั่งโฆษกพรรค ยกระดับ “พรรคของคนทำงาน” ชูจุดแข็ง ‘ถูกต้อง-ชัดเจน-ทันสถานการณ์’

วันนี้(20 ส.ค.)ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้มีมติแต่งตั้ง “นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์” อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่โฆษกพรรค เพื่อนำทีมสื่อสารนโยบายและภารกิจต่างๆ ของพรรคต่อสาธารณะและสื่อมวลชน โดยมุ่งนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อสถานการณ์
สำหรับการปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารครั้งนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติยังคงย้ำจุดยืนสำคัญ คือ “พรรคของคนทำงาน” ที่มุ่งทำงานเพื่อประชาชน พร้อมผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยกระดับการสื่อสารของพรรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ นางสาวศศิกานต์ ยังเคยดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) รวมถึงอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี 2566 และ 2569 และอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในปี 2565