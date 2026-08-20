“วัชระ” ยื่นครั้งที่ 3 ถึงอธิบดีสรรพากร เร่งเก็บภาษี "ทักษิณ" 1.76 หมื่นล้าน ขีดเส้น 30 ก.ย.ยังเฉย ร้อง ป.ป.ช.ทันที

“วัชระ” ยื่นหนังสือทวงภาษีทักษิณ 17,629 ล้านให้นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นครั้งที่ 3 ปฏิบัติตาม กม. ลั่นวันเกษียณ 30 กันยายน หากละเว้นยื่น ป.ป.ช.ทันที
วันนี้(20 ส.ค.) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ อธิบดีกรมสรรพากร เพื่อเร่งรัดการบังคับทางภาษีอากร โดยการยึดทรัพย์ อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายทักษิณ ชินวัตร เป็นครั้งที่ 3
หนังสือดังกล่าวมีใจความสรุปได้ว่า ตามที่ได้มีหนังสือมายังอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการบังคับทางภาษีอากร แก่นายทักษิณ ชินวัตร ตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด 12) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ซึ่งถือว่าได้รับโดยชอบแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 นั้น และประกอบกับสิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรมีกำหนดอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/31 และเจ้าพนักงานประเมินได้กระทำภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว กรณีจึงมีความสุ่มเสี่ยงที่จะขาดอายุความภาษีอากรสำหรับหนี้ภาษีอากรรายนี้
จึงขอเรียนมายังอธิบดีกรมสรรพากร ได้โปรดใช้อำนาจในการสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรค้าง ซึ่งพึงกระทำได้โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่งอันเป็นการใช้อำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 โดยด่วนที่สุด
อนึ่ง ด้วยหนี้ภาษีอากรนั้น ถือเป็นหนี้เงินซึ่งต้องคิดดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ดังนั้น จึงใคร่ขอให้ตรวจสอบและคำนวณยอดหนี้ในส่วนดอกเบี้ยของหนี้ภาษีอากรอันถือว่าเป็นหนี้เงิน ซึ่งพึงคิดดอกเบี้ยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหากเมื่อถือได้ว่ามีการแจ้งการประเมินโดยชอบ นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 แล้ว กรณีย่อมเกิดความรับผิดในดอกเบี้ยขึ้นจากต้นเงินค่าภาษีอากรค้างชำระ จำนวน 17,629 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ทั้งนี้ หากมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็คงให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนั้น ซึ่งในส่วนของดอกเบี้ยค้างชำระสำหรับหนี้ภาษีอากรจำนวน 17,629 ล้านบาทนั้น กรณีขอให้เร่งรัดโดยด่วนที่สุดอันเนื่องมาจากอายุความตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยค้างชำระ และทั้งนี้ก็เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวแก่ภาษีอากรเป็นไปโดยความชอบด้วยกฎหมายและถูกต้องครบถ้วน
“จึงขอเรียนถามมาโดยหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยอธิบดีกรมสรรพากร อันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เรียกเก็บภาษีอากร เพื่อให้ทำการให้ถูกต้องครบถ้วนในการเรียกเก็บภาษีอากร ตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา (ภงด 12) เลขที่ ภงด 12 - 03025250-25600328-001-00005 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 17,629 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อไปเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งรวมหนังสือจากข้าพเจ้าถึงอธิบดีกรมสรรพากร รวม 3 ฉบับ แล้วไม่ปรากฏว่าท่านดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะแต่อย่างใด และไม่มีการเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชนรับทราบทั้งที่เป็นประเด็นสำคัญของสังคม”
หนังสือของนายวัชระ ระบุอีกว่า “หากมีการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างไรในส่วนเกี่ยวกับการบังคับภาษีอากรรายนี้ อันเป็นความรับผิดตามกฎหมายของอธิบดีกรมสรรพากรและหากไม่มีความคืบหน้าใดๆ ในการนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอสงวนสิทธิในการแจ้งเรื่องเพื่อให้มีการตรวจสอบแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวแก่การบังคับทางภาษีในกรณีนี้ต่อไป
“จึงขอใคร่ขอเรียนมายังนายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ อธิบดีกรมสรรพากร เพื่อได้โปรดใช้อำนาจสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายทักษิณ ชินวัตรต่อไปโดยด่วนที่สุด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และเป็นหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้”