ย้ำผู้ป่วยน่านไม่ถูกตัดขาดจากการรักษา รพ.ย้ายจุดรับฉุกเฉิน พร้อมออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ จัดส่งยาให้ผู้ป่วยนัดหมาย

รัฐบาลย้ำผู้ป่วยน่านไม่ถูกตัดขาดจากการรักษา รพ.น่านย้ายจุดรับผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด ด้าน รพ.น่าน 2 จัดส่งยาให้ผู้ป่วยนัดหมายแทนการเดินทาง
วันนี้ (20 สิงหาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตของประชาชน รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งปรับแผนการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมยังคงเข้าถึงบริการทางการแพทย์และได้รับยาอย่างต่อเนื่อง แม้สถานพยาบาลบางแห่งจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
นางสาวลลิดา กล่าวว่า โรงพยาบาลน่านมีความจำเป็นต้องงดให้บริการตรวจรักษาทั่วไปเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 20–22 สิงหาคม 2569 แต่ยังคงให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยได้ย้ายจุดให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (โรงพยาบาลสนาม) เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถดำเนินต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์อุทกภัย ส่วนผู้ป่วยผ่าตัดที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน่านยังคงได้รับบริการตามประกาศของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ โรงพยาบาลน่านยังได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในภาวะน้ำท่วม จำนวน 2 จุด เพื่อกระจายบริการทางการแพทย์ออกไปใกล้ประชาชนมากขึ้น ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน และจุดที่ 2 ศาลาวัดมิ่งเมือง โดยประชาชนสามารถเข้ารับยาป้องกันโรคฉี่หนู ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น และรับบริการด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้ เพื่อช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางมายังโรงพยาบาลในช่วงที่หลายเส้นทางยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
สำหรับโรงพยาบาลน่าน 2 ได้ประกาศงดให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดหมายตรวจรักษาในวันที่ 20–21 สิงหาคม 2569 เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยโรงพยาบาลจะจัดส่งยาให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายแทน เพื่อให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง สามารถได้รับยาตามแผนการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย
“รัฐบาลเข้าใจถึงความกังวลของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วย จึงพยายามปรับบริการให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดในสถานการณ์ที่การเดินทางมีข้อจำกัด ทั้งการย้ายจุดรับผู้ป่วยฉุกเฉิน การออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ 2 จุด และการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมาย เป้าหมายสำคัญคือผู้ป่วยต้องไม่ถูกตัดขาดจากการรักษา ขณะเดียวกันประชาชนไม่ควรต้องเสี่ยงเดินทางฝ่าน้ำท่วมหากไม่มีความจำเป็น” นางสาวลลิดากล่าว
ทั้งนี้ หากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในจังหวัดน่าน สามารถติดต่อสายด่วน 098-1259470 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจุดให้บริการและรูปแบบการให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสภาพพื้นที่