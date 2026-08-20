“อนุทิน” ไม่กังวล “เท้ง” จ่อซักฟอกปมฮั้ว สว. ย้ำไม่เกี่ยวรัฐบาล ประเทศมี 3 เสาหลัก ก้าวล่วงข้ามเสาไม่ได้

“อนุทิน” ไม่กังวล ฝ่ายค้านเตรียมนำประเด็นฮั้วเลือกตั้ง สว.ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ ย้ำไม่เกี่ยวกับรัฐบาล ประเทศมี 3 เสาหลัก ก้าวล่วงข้ามเสาไม่ได้
วันที่ 20 ส.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันประเด็นเรื่องการฮั้วสว.เป็นหนึ่งในประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า ตนพูดชัดเจนไปแล้ว ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับวุฒิสภา และฮั้ว สว. เป็นเรื่องที่เขามีข้อสงสัยถึงที่มาของวุฒิสมาชิก ในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภามันเป็นคนละสถาบันกัน วุฒิสภาอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติ เราไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วเช่นกันกับฝ่ายตุลาการ ทั้ง 3 เป็นเสาหลักของประเทศ ไม่สามารถไปก้าวก่าย ก้าวล่วง หรือว่าไปกำหนดใด ๆ ข้ามเสาได้
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า คำว่าฮั้ว สว. เป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าว ให้ร้ายกระบวนการนี้ ซึ่งตนมองว่าถ้ามีการฮั้ว สว. จริง เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ตนไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชน ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มีการถวายสัตย์ มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะมาบริหารราชการแผ่นดิน
ดังนั้นส่วนที่ตอบได้ก็ตอบ ส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยว ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบ แต่ยืนยันว่าเรื่อง ฮั้ว สว.ไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาล แต่ถามเรื่อง AI นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็ต้องตอบ หรือเป็นเรื่อง พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ร.บ. งบประมาณ เรื่องของไทยช่วยไทย พลัส เรื่องของ GDP เศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ตอบชี้แจง แต่หากเป็นการบริหารในภาพรวมตนก็ยินดีที่จะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับประชาชน