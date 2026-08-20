“เจเศรษฐ์” ขึ้น ฮ.สำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูง ก่อนลุย อ.ปัว ต่อ หารือ ‘บิ๊กดุลย์’ เร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด

"เจเศรษฐ์" ขึ้น ฮ.สำรวจน้ำท่วมน่าน ก่อนลุยอำเภอปัว ประสาน รมว.กลาโหม เร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันที ย้ำน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบ
เช้าวันที่ 20 สิงหาคม 2569) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้า ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูง เพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบ ก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัว เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
นายเจเศรษฐ์ยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลด โดยเฉพาะระบบประปา ซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำ ระบบสูบน้ำ และระบบจ่ายน้ำ รวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อม เพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย เพราะเมื่อน้ำลดและประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือน “น้ำประปา” คือสิ่งจำเป็นที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็ว
ล่าสุด นายเจเศรษฐ์อยู่ระหว่างเดินทางไปยัง วัดเบ็งสกัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัย โดยเฉพาะการสนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุม
“น้ำยังไม่ลด ภารกิจยังไม่จบ และเมื่อน้ำลด เราต้องพร้อมฟื้นฟูทันที” คือแนวทางสำคัญในการทำงาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุด