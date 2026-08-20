‘เท้ง’ ยำทีมพา "เดชรัต" สมัครนายก อบจ.นนทบุรี ได้เบอร์ 4 ลั่นพร้อมชนบ้านใหญ่ พร้อมเป็นอิฐสีส้มปูทางให้คนนนท์

พรรคประชาชนยกทีมพา ‘เดชรัต’ สมัครนายก อบจ.นนทบุรี คว้าเบอร์ 4 พร้อมลุยหาเสียงทันที ไม่กังวลชนบ้านใหญ่ น้อมรับคำท้วงติงจุดยืนในอดีต ลั่น ไม่ใช่ยึดเมือง แต่เป็นอิฐสีส้ม ที่ปูทางให้คนนนท์เติบโตร่วมกัน ย้ำ 20 กันยายนนี้กาเพื่อนิวนนท์
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พรรคประชาชน นำโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วยนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เลขาธิการพรรคประชาชน นำนายเดชรัต สุขกำเนิด เข้ารับการสมัครลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี
จากนั้นนายเดชรัตน์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้เบอร์ 4 แต่โอเคกับทุกเลข เพราะเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนนทบุรีในครั้งนี้ ส่วนการเริ่มหาเสียงของตนนั้น หลังจากสมัครเสร็จจะมีการขึ้นรถแห่ไปทักทายประชาชน และหลังจากนี้จะมีกิจกรรมทุกวัน ซึ่งทักวันจะมีสส. และสจ.แต่ละสายของเราพาไปพบกับประชาชนโดยจะเริ่มจากเส้นไทรน้อย บางบัวทอง แล้วจะเวียนไป เรามีเวลาจำกัดเพียง 30 วัน เราจะทำ 30 วันให้เต็มที่ที่สุด
เมื่อถามว่า เวลาที่กระชั้นชิดกังวลว่าจะต้องไปสู้กับบ้านใหญ่ที่มีรากฐานการเมืองฝังแน่นมาอย่างยาวนานหรือไม่ นายเดชรัตน์ กล่าวว่า ตนไม่ได้กังวลในประเด็นนั้น แต่กังวลว่าประชาชนจะทราบวันที่จะมีการเลือกตั้งหรือไม่ โดยวันที่ 20 กันยายนนี้ จะมีการเลือกนายก อบจ.นนทบุรี จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆ ที่ผ่านมานนทบุรีเราเจอเรื่องเศร้าหลายอย่าง จึงอยากให้วันที่ 20 กันยายนนี้เป็นวันที่เราผนึกกำลังเปลี่ยนนนทบุรี
“จะเลือกผมหรือเลือกคนอื่นก็ได้ แต่ขอให้มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ เป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่ใช่เลือกใคร แต่เพื่อบอกกับเราชาวนนทบุรีทุกคนว่านนทบุรีจะเดินหน้าต่อไปอย่างดี“ นายเดชรัตน์ กล่าว
ต่อข้อถามว่า ส่วนตัวยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการบริหาร ส่วนใหญ่เป็นกุนซืออยู่เบื้องหลัง นายเดชรัตน์ กล่าวว่า เรามีผู้บริหารท้องถิ่นระดับ อบจ. เทศบาล สจ. และยังมีสส. ฉะนั้น การทำงานเป็นทีมทำให้ตนมั่นใจว่าทุกคนล้วนมีประสบการณ์ ซึ่งตนก็มีประสบการณ์ในการไปทำงานร่วมกับหลายๆ พื้นที่ และหลายประเทศ ก็จะสามารถนำเอาไปประสบการณ์ นวัตกรรมเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนานนทบุรีได้
เมื่อถามถึง กำหนดการแถลงเปิดตัว 20 นโยบายอย่างเป็นทางการ นายเดชรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของตนได้ทำส่งไปเรียบร้อยแล้ว โดยพ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ อดีตนายก อบจ.นนทบุรี ทำด้านการศึกษามานาน ตนอยากสานต่อ แต่ก็มีข้อกังวลหรือข่าวหรือว่าหากพรรคประชาชนเข้ามาเป็นนายก อบจ.นนทบุรี จะมีการตัดเงินช่วยเหลือ หรือครูจะตกงาน ในส่วนนี้ขอยืนยันเลยว่าตนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเกือบ 30 ปี ฉะนั้น ตนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา เราเดินหน้าต่อแน่นอน แต่มากไปกว่านั้นเรายังมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเติม เช่น เรื่องการดูแลสุขภาพ ภาวะทางสังคมที่เครียด ที่เราต้องมีมาตรการเข้าไปช่วยดูแลพ่อแม่ลูกและครู ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะดำเนินการสิ่งแรกภายใน 30 วัน เพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้รับคำปรึกษาและความช่วยเหลือ
นายเดชรัตน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังอยากเติมเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามาเพื่อให้เด็กได้ค้นฝัน ภายใต้ชื่อนโยบาย “นนท์ค้นฝัน” และยังมีเรื่อง SMEs เนื่องจากนนทบุรีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของ SMEs แต่เราทราบดีว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ SMEs ก็ยากลำบาก ฉะนั้น อบจ.นนทบุรีน่าจะมีบทบาทช่วยเหลือพี่น้อง SMEs ได้ รวมถึงพี่น้องชาวเกษตรกรด้วย อยากให้เกษตรกรอยู่คู่อัตลักษณ์ของนนทบุรี
เมื่อถามว่า มีการนำอดีตเกี่ยวกับเรื่องสีเสื้อต่างๆ กังวลว่าจะเป็นอุปสรรคในการหาเสียงหรือไม่ นายเดชรัตน์ กล่าวว่า เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะตรวจสอบพฤติกรรมของตนทั้งทางการเมืองหรือด้านอื่น แต่สำหรับตนตนคิดว่าไม่ใช่ประเด็นปัญหาอะไรตราบเท่าที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นเท็จ
“การตัดสินใจของผมในอดีต หากผมได้ตัดสินใจไปแล้ว ท่านคิดว่าผิด ผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่หลายอย่างผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่เป็นอยู่ในกรอบของประชาธิปไตย การชุมนุมทั้งหลายผมยืนยันว่าควรจะมีการยุติหากมีการยุบสภา และเดือนหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง และหากไปย้อนดูก็จะเห็นว่าผมเคยมีการรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง“ นายเดชรัตน์ กล่าว
นายเดชรัตน์ กล่าวต่อว่า ฉะนั้น จึงไม่ใช่สิ่งที่ตนคิดว่าได้กระทำเกินขอบเขตของความเป็นประชาธิปไตย และย้ำว่าท่านจะท้วงติงสิ่งที่ตนทำไปแล้วในอดีต นั่นเป็นสิทธิ์ และตนไม่เคยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท่านทำเกินเลยแต่อย่างใด และตนก็ทำงานอย่างมุ่งมั่น จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมา 10 กว่าปี คงจะเห็นเส้นทางการต่อสู้ทางการเมืองของตน จากนี้ก็เช่นกันผมจะมุ่งมั่นดำเนินการต่อสู้ทางการเมืองในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย
”เราอยากได้ประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ การปะทะหรือการชนกัน ไม่ได้อยากให้เป็นในลักษณะที่รู้สึกว่าเราจะมายึดเมืองนนทบุรี อยากใช้โอกาสนี้ในการสื่อสารกับชาวนนทบุรีทุกคนว่าพรรคประชาชนเราเป็นสีส้มที่จะจะเข้ามาปูทางให้นนทบุรีดีขึ้น และทุกคนอยู่ร่วมกันได้ ทุกสีเติบโตได้ในในนนทบุรี“ นายเดชรัตน์ กล่าว
เมื่อถามว่า มองว่าโมเดลลำพูนมาสู่นนทบุรีโมเดลเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนมองว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมีปัญหาของตัวเอง ดังนั้น นโยบายที่จะตอบโจทย์ประชาชนแต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่ย่อมเหมือนและแตกต่างกันได้ อะไรที่ดี เช่น ลำพูนโปร่งใส ที่มีการเปิดเผยงบประมาณ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกอย่างเราสามารถนำลำพูนโมเดลมาใช้ที่นนทบุรีได้ เราพร้อมที่จะยกมา และไม่ใช่ว่าทุกนโยบายที่ตอบโจทย์คนลำพูนสามารถยกมาทำที่นนทบุรีได้
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ดังนั้น คิดว่าวันที่ 20 กันยายนนี้ เป็นโอกาสที่คนนนทบุรีจะได้มาช่วยเลือกอนาคต ตนมั่นใจในนายเดชรัตเต็มที่ มั่นใจในทีมงานที่พวกเราทำงานกันเป็นทีม อะไรที่อดีตนายกได้ทำไว้ดีอยู่แล้ว เราพร้อมที่จะสานต่อแต่อะไรที่เป็นนโยบาย ที่พัฒนาให้ดีขึ้นได้เราก็พร้อมที่ทำให้ดีกว่าเดิม ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับลำพูนเสมอไป
เมื่อถามว่า การเมืองท้องถิ่นยังเป็นการเมืองบ้านใหญ่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าบ้านใหญ่ถ้าจะพูดให้ถูกต้อง สำหรับความคิดของตัวเอง ต้องแยกบ้านใหญ่กับมุ้งใหญ่ออกจากกัน คำว่ามุ้งยึดโยงกับกลุ่มผลประโยชน์ สำหรับบ้านใหญ่ ความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่คือ นายกคนที่ดูแลพื้นที่มาอย่างยาวนาน การเป็นตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอย่างแท้จริง ดำเนินนโยบายเรื่องการศึกษาดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดีมาโดยตลอด เชื่อว่าก็ไม่ได้ผิดอะไร อย่างการเมืองท้องถิ่นในต่างประเทศ ที่ไม่ได้มีกรอบกฎหมายเหมือนในบ้านเรา เช่น ประเทศญี่ปุ่น ที่นายกรัฐมนตรีก็อยู่กับประชาชน มา 20- 30 ปีก็เลือกกลับเข้ามาตลอด
นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า บริบทแต่ละพื้นที่ทั้งส่วนนโยบายและปัญหา ก็อาจจะแตกต่างกันออกไป ตัวบุคคลที่จะเข้ามาบริหารก็เป็นส่วนสำคัญ อย่างนายเดชรัตน์ก็เป็นคนนนทบุรี มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา มาอย่างยาวนาน อยู่ในแวดวงการศึกษา รวมถึงเป็นคนที่หัวเรี่ยวหัวแรงหลักของพรรคประชาชน ก้าวไกลอนาคตใหม่ ร่วมพัฒนานโยบายหลายๆ ด้าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพวกเราทุกคน จึงอยากให้ชาวนนทบุรีในวันที่ 20 กันยายนนี้เข้าคูหากาเพื่อนิวนนท์ ตัดสินใจกลับเพื่ออนาคตให้โอกาสพวกเราเข้าไปพัฒนานนทบุรี
เมื่อถามว่า จะซ้ำรอยกับสนามกรุงเทพฯ ที่ได้สส.ยกจังหวัดแต่แพ้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งประชาชนตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะเลือกใคร เชื่อว่าในฐานะพรรคการเมือง เรามีหน้าที่ในการส่งแคนดิเดตที่เรา คิดว่าดีที่สุดเชื่อมั่นว่าดีที่สุด นโยบายที่ดีที่สุดให้กับประชาชนเป็นคนตัดสิน
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่มาถึงได้มีมวลชนมารอต้อนรับพร้อมให้กำลังใจมอบดอกกุหลาบ พวงมาลัย พร้อมด้วยนายธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย ซึ่งเป็นคนนนทบุรีและเป็นโหวตเตอร์พร้อมที่จะเลือกนายเดชรัต ซึ่งหลังจากได้หมายเลขแล้วได้ขึ้นรถแห่หาเสียงจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ไปยังท่าน้ำปากเกร็ดแยกแคราย และปิดท้ายที่ท่าน้ำนนทบุรี ซึ่งจุดสุดท้ายจะมีนายวีระเดช ภู่พิสิฐ นายก อบจ.ลำพูน มาช่วยหาเสียงด้วย ในฐานะที่ชนะสนามเลือกตั้งท่องถิ่นแห่งแรกของพรรคประชาชน