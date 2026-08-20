“การดี” จี้ ดีอี-สดช.เปิดสัญญา 14 ค่าย AI ชะลอจ่ายงวดแรก TH-AI Passport ห่วงข้อมูลคนไทยไหลต่างประเทศ

"ดร.การดี" จี้เบรกโครงการ TH AI Passport ตั้งข้อสังเกตสัญญาส่งข้อมูลคนไทยไปต่างประเทศไม่ตรงปก เสนอยุติโครงการหาก 14 ค่าย AI ไม่ยืนยันความปลอดภัยข้อมูล พร้อมเรียกร้องให้รัฐชะลอจ่ายเงินพิสูจน์ความคุ้มค่า
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการตรวจสอบโครงการ TH AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ว่า กมธ.การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม กำลังตรวจสอบรายละเอียดเชิงเทคนิค โดยเฉพาะสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดร.การดี ระบุว่า แม้ยอดลงทะเบียนล่วงหน้าจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่ใช่ตัวชี้วัดความคุ้มค่าของงบประมาณ โดยตั้งข้อสังเกตถึงเงื่อนไขที่ให้ผู้ใช้ยินยอมส่งข้อมูลไปประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ ซึ่งแตกต่างจาก TOR เดิมที่ระบุให้เก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทย
ขณะเดียวกัน แม้หน่วยงานรัฐจะชี้แจงว่า การส่งข้อมูลไปต่างประเทศเป็นเพียงขั้นตอนทางเทคนิค และจะไม่นำข้อมูลพฤติกรรมไปฝึก (Train) โมเดล AI อื่น แต่จนถึงขณะนี้ฝ่ายตรวจสอบยังไม่ได้เห็นสัญญาฉบับจริง ทั้งระหว่างรัฐกับผู้รับจ้าง และระหว่างผู้รับจ้างกับค่าย AI ทั้ง 14 ค่าย
ดร.การดี จึงเรียกร้อง 3 ข้อ ได้แก่ 1. ชะลอการส่งมอบและเบิกจ่ายงวดแรก จนกว่าจะเปิดเผยร่างสัญญาฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอัยการสูงสุด 2. ชี้แจงเกณฑ์จ่ายเงินแบบ Pay-per-active-user ให้ชัดเจน หลังตั้งข้อสังเกตว่ารัฐอาจต้องจ่ายสูงถึง 24.70 บาทต่อคนต่อเดือน โดยยังไม่สามารถยืนยันผลด้านการเรียนรู้และการอัปสกิล และ 3. ต้องมีหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้ง 14 ค่าย AI ว่าจะไม่นำ Prompt หรือข้อมูลพฤติกรรมของคนไทยไปใช้ประโยชน์ต่อในต่างประเทศ หากยืนยันไม่ได้ เห็นว่าควรยุติโครงการทันที
“การยกระดับทักษะ AI ของคนไทยเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องไม่ใช่วิธีคิดแบบเศรษฐกิจถุงยังชีพที่เน้นการแจกแล้วจบ” ดร.การดี กล่าว พร้อมเสนอให้ใช้งบประมาณอย่างมีเป้าหมายกับกลุ่มที่ต้องการใช้งานจริง เช่น SME นักพัฒนา Startup และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชน