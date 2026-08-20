"อนุทิน" บินต่อนิวซีแลนด์ พบภาคเอกชน–หารือผู้นำ เชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจ

นายกฯ เดินทางจากออสเตรเลียถึงนิวซีแลนด์ ลุยภารกิจเศรษฐกิจทันที พบหารือผู้นำและภาคเอกชน มุ่งเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนครั้งสำคัญ เพื่อสร้างประโยชน์กลับสู่คนไทย
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2569) เวลา 09.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์รา ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์เบิร์น กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ไปยังนครโอ๊คแลนด์ เพื่อเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20–22 สิงหาคม 2569 โดยมีนางแอน แอลลี (The Honourable Anne Aly MP) รัฐมนตรีด้านการพัฒนานะหว่างประเทศ กิจการพหุวัฒนธรรม และดูแลด้านกิจการขนาดเล็กในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเป็นผู้มาส่งที่สนามบิน
นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ (Auckland Airport) ประเทศนิวซีแลนด์ ในเวลาประมาณ 14.35 น. ของวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่นนครโอ๊คแลนด์ ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 5 ชั่วโมง โดยมีนางเพนนี ซิมมอนด์ส
(The Honourable Penny Simmonds) รัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีนิวซีแลนด์ เป็นผู้มาต้อนรับ
เมื่อเดินทางถึงนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเริ่มปฏิบัติภารกิจทันที โดยในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์ เพื่อหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ
สำหรับวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 ในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ ก่อนเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กกับนายคริสโตเฟอร์ ลักซอน (The Right Honourable Christopher Luxon) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ และหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะ จากนั้น ผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมแถลงข่าว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา
ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมบริษัท NZAero ผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด์ เพื่อศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบิน และแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ