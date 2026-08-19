กางทรัพย์สินมือกฏหมายรบ. "ปกรณ์" รวย 57 ล.มีทองคำ-เครื่องประดับ-พระเครื่อง-เหรียญสะสมเพียบ

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “รองนายกฯปกรณ์” รวย 57 ล้าน ไม่มีหนี้ และมีทองคำ-เครื่องประดับ-พระเครื่อง-เหรียญสะสม เพียบ
วันนี้ (19 ส.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลอนุทิน 2 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยนายปกรณ์และนางสมาพร นิลประพันธ์ คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 57,444,156 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายปกรณ์ 40,652,696 บาท ของคู่สมรส 16,791,459 บาท และไม่มีหนี้สิน
โดยทรัพย์สินของนายปกรณ์ ประกอบด้วย เงินฝากในบัญชีธนาคารและเงินตราต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ ยูโร เยน และดอลลาร์สิงคโปร์ มูลค่ารวม 14,210,223 บาท เงินลงทุนในกองทุนธนาคาร รวมถึงหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มูลค่ารวม 6,629,801 บาท ที่ดิน 2 แปลงในแขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. มูลค่า 2 ล้านบาท
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยสองชั้น 2 หลัง มูลค่ารวม 4 ล้านบาท โดยระบุว่าเป็นบ้านของตัวเอง 1 หลัง และเป็นบ้านของมารดา 1 หลัง มูลค่าหลังละ 2 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 คัน เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota รุ่น Yaris มูลค่า 360,000 สิทธิและสัมปทาน เงินในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 4,590,953 บาท
ส่วนรายการทรัพย์สินอื่น มูลค่ารวม 8,861,698 บาท ประกอบด้วยทองคำ 60 จำนวนบาท และทองคำหนัก 33 ออนซ์ นาฬิกา 3 เรือน อัญมณี,แหวนเพชร,มุก ประมาณ 40 รายการ พระบูชา,พระเครื่อง ประมาณ 1,200 องค์ เหรียญเก่า,เหรียญสะสม ประมาณ 200 เหรียญ
นอกจากนี้ นายปกรณ์ยังแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 2,169,240 บาท จากเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุม รวมถึงดอกเบี้ยและเงินปันผล และมีรายจ่ายต่อปี 2,830,000 บาท