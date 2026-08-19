นายกฯป้อง TH-AI Passport ไม่ไร้ค่าเซ็งกะบ๊วย โวดูคนลงทะเบียน "ไชยชนก" แจงซักฟอกได้ เด้งรับ "แม้ว" ห่วงAIแย่งงาน

"อนุทิน" ยันTH-AI Passport ไม่ใช่โครงการไร้ค่า -เซ็งกะบ๊วย บอกให้รอดูผลสัมฤทธิ์จากจำนวนคนลงทะเบียน ไม่ห่วงหากฝ่ายค้านนำไปซักฟอกมั่นใจ “ไชยชนก” ชี้แจงได้ เผยรัฐบาลเร่งอัพสกิล-รีสกิล แก้ปัญหา AI แย่งงาน หลัง “ทักษิณ” แสดงความเป็นห่วง
วันนี้ (19ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียถึงการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าโครงการ TH-AI Passport วันแรก ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้เช็กข้อมูลเนื่องจากเวลาไทยช้ากว่าออสเตรเลีย แต่ยืนยันว่าเป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและให้คนทุกคนเข้าถึง AI ได้โดยที่ไม่ต้องติดข้อจำกัดต่างๆเราไม่ต้องไปคิดถึงส่วนอื่นๆ
“ ผมถามรัฐมนตรีไชยชนก อะไรคือประโยชน์สูงสุดที่ได้จาก TH-AI Passport เขาบอกคือการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่มีความเสถียร ถ้าไม่จ่าย ไม่สมัคร ลองเข้าไปแอปเอไอต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปฟรีเนี่ย ครั้งแรกจะเร็ว แล้วก็จะค่อย ๆ ช้าลง ๆ แล้วก็จะเริ่มมีโฆษณา เริ่มมีข้อจำกัดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ เริ่มต้องติ๊กเข้าไปในบล็อกต่าง ๆ เรื่อย ๆ โครงการของTH-AI Passport เป็นหน่วยงานในกระทรวง DE ได้มาขอให้เขาได้ให้การสนับสนุน ไม่ใช่โครงการที่ท่านรัฐมนตรีไชยนกคิดขึ้นมาแต่แรก มีมาจากรัฐบาลชุดเก่าอยู่แล้ว เพียงแต่รัฐบาลชุดนี้ นำขึ้นมาปัดฝุ่น แล้วทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรม มีการยกระดับเพิ่มขึ้นมา เพิ่มแพลตฟอร์ม เพิ่ม ช่องทางแอปพลิเคชันเข้ามา“
นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า จริง ๆ แล้วช้ากว่า กำหนดเพราะเดิมจะเริ่มในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ตนได้มีการสอบถามถึงสาเหตุความล่าช้า ก็พบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ จึงต้องทำให้มีความชัดเจน ไปขอเจรจากับทางผู้ประกอบการใหม่ขอมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เข้ามา และให้สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบ จึงดำเนินการได้ทำให้ช้าไปกว่ากำหนด ซึ่งตนถือว่าเสียเสียโอกาสไปพอสมควร
ส่วนที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความคุ้มค่าของโครงการต้อรอดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีระบุว่า ผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้พรุ่งนี้ก็รู้แล้วว่าคนสนใจเข้ามาลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหน แต่ตนคิดว่าคนจะให้ความสนใจลงทะเบียนจำนวนมาก
”ถ้าเป็นโครงการที่ไม่ดี เซ็งกะบ๊วย เป็นโครงการที่ ไร้ประโยชน์ เอามาตอบสนองประโยชน์ทางการเมือง ถามว่ามีโครงการนี้ผมจะไปหาเสียงในพรรคผม เพิ่มได้สักกี่คะแนน วันนี้เราต้องการนำมาให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ทำธุรกิจ Startup SME ให้เข้าถึง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใด เพราะฉะนั้น ก็เป็นคำตอบ ถ้าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ไร้ค่า ไร้คุณค่า การเข้าแอปนี้ก็คงไม่ล้น ตนขอให้คำยืนยันว่า เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่เรา ต้องการเห็นการพัฒนา ศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้“
เมื่อถามถึงประเด็นเรื่องAI นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงโดยเฉพาะกับภาคแรงงานว่าในอนาคตหากไม่มีการปรับตัวอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อตลาดแรงงานของไทยได้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เราถึงต้อง Upskill ประชาชนของเรา คำว่าแรงงานนี้ไม่ ไม่ใช่หมายถึงผู้ใช้แรงงาน ใช้กำลังเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงาน ลูกจ้างทั่วไป เราก็ใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานสมอง หรือแรงงาน ถ้าเราไม่ไป Upskill, Reskill ประชาชนของเรา สิ่งที่นายทักษิณ มีความกังวล ก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเรา Upskill ใช้ AI ในการออกแบบ ก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพ
นี่คือคำตอบของรัฐบาล ซึ่งตนเชื่อว่า โอเค ในวิกฤตมันก็มีโอกาส ถ้าใครมองตอนนั้นว่าคนถล่ม ไอ้โครงการ AI Passport ของกระทรวง DE ว่าเป็นปัญหา วันนี้น่าจะเป็นคำตอบว่า ถ้าคนเข้าถึง AI ได้มากเท่าไหร่ โอกาสในการสร้างรายได้ สร้าง อนาคต สร้างศักยภาพของก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
เมื่อถามว่าฝ่ายค้านอาจจะนำเรื่องนี้ไปอภิปราย ไม่ไว้วางใจในสภา นายอนุทินยืนยันว่า รัฐบาลมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของโครงการ และพร้อมที่จะชี้แจงต่อสภาหากมีการตั้งข้อสงสัยหรือการตรวจสอบจากฝ่ายค้านในเรื่องนี้ และมั่นใจว่าหากมีการอภิปรายเรื่องนี้จริงนายไชยชนกจะสามารถชี้แจงเรื่องนี้ได้