เอกฉันท์ป.ป.ช.เคาะ “นิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ” ขยับเป็นเลขาธิการคนใหม่

ป.ป.ช. มติเอกฉันท์ เคาะ “นิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ” ขยับจากรองเลขาธิการ เป็น เลขาธิการฯ คนใหม่
วันนี้ (19 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่ แทน นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้
โดยภายหลังจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2569 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 2 ราย คือ นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ และพันตำรวจตรี ชัชนพ ผดุงกาญจน์ และเปิดให้ผู้เข้ารับการสรรหาสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา