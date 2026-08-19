2 ลูกหลานนักการเมืองอู้ฟู่ "ลูกสมศักดิ์" 720 ล. "หลานพิพัฒน์" 62 ล. สวนทางเลือดใหม่ปชป. "กฤตย์อิชย์" หนี้เกือบ 5 ล.

เปิดทรัพย์สิน 3 สส.ป้ายแดง "ณัฐธิดา” ลูกสาว "สมศักดิ์" รวย 720 ล้าน เงินฝาก 61 ล้าน ที่ดิน 297 แปลง กระเป๋าแบรนด์หรู-นาฬิกาเพียบ "พีรพัฒน์" หลานรมว.คมนาคม 62 ล้าน ฟันรายได้ปีละ 7.7 ล้านจากค่าเช่าที่เกาะหลีเป๊ะ-ร้านKFC-เลี้ยงกุ้ง ส่วนเลือดใหม่สีฟ้าจ.ตรัง “กฤตย์อิชย์” มีเงินฝาก 1.5 หมื่น หนี้ 4.57 ล้าน
วันนี้ (19ส.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งสส.เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 โดยผู้ที่เป็นสส.สมัยแรกที่น่าสนใจพบว่านางสาวณัฐธิดา เทพสุทินสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย บุตรสาวคนโตของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรมว.สาธารณสุข แจ้งว่า สถานะโสด มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 720,101 877 บาท และมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 892,437 บาท โดยทรัพย์สินประกอบด้วยเงินสด 1.5 ล้านบาทเงินฝาก 22 บัญชี 61,248,529 บาท เงินลงทุนในกองทุนเปิดฯ บริษัทหลักทรัพย์ และหุ้นบริษัทต่างๆ 198 , 601279 บาท ที่ดิน 297 แปลงส่วนใหญ่อยู่ในจ.ลำพูน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรีรวม 380,054,376 บาท
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 หลังเป็นบ้านพัก ตึกแถว ห้องชุด รวม 36.7 ล้านบาท ยานพาหนะรถยนต์ toyota alphard ที่เพิ่งซื้อเมื่อ 9 มี.ค. 69 มูลค่า2.99 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 34, 407,692 บาท ทรัพย์สินอื่น 4.6 ล้านบาท
และแจ้งมีรายได้ต่อปี13 ล้านบาท โดยเป็นเงินเดือน 1.4 ล้านบาทค่าเช่า 600,000 บาท เงินปันผลบริษัทหลักทรัพย์ 1 ล้านบาท และเงินปันผลอีกส่วนหนึ่งจำนวน 10 ล้านบาท ส่วนรายจ่ายต่อปีรวม 4.4 ล้านบาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 1.2 ล้านค่าเบี้ยประกันรวม 700,000 บาทค่าอุปการะบิดามารดา 1 ล้านบาทค่าเล่าเรียน 500,000 บาทค่าท่องเที่ยว 1 ล้านบาท
สำหรับทรัพย์สินอื่นมูลค่า 4.6 ล้านบาทพบว่า เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวน 15 ใบทั้ง Hermes , Chanel, Kelly Elan นาฬิกาข้อมือ Rolex, Patek Philippe แหวนเพชรต่างหูเพชร กำไลข้อมือ เป็นต้น
ขณะที่นายพีรพัฒน์ รัชกิจประการ สส.สตูล เขต 1พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นลูกของน้องชายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คมนาคม แจ้งว่าตนเองและนางสาวธนัชพร กุลโสภณพงศ์ ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยา มีทรัพย์สินรวม 62.14ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 459,636 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายพีรพัฒน์60,199, 877ล้านบาท แบ่งเป็นเงินฝาก 14 บัญชี 6,628, 384 บาทเงินลงทุน 37,174 736 บาทส่วนใหญ่ในบริษัทที่ตระกูลรัชกิจประการบริหารอยู่ และลงทุนในแพลตฟอร์มเทรดเหรียญดิจิตอล เงินให้บจก.สตูล เอฟซี กู้ยืม 3.8 ล้านบาท ที่ดิน 7แปลงใจจ.สตูล รวม4,900,757 บาท ทรัพย์สินอื่น 7,696,000 บาท
นอกจากนี้แจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 7,735,331 บาทโดยเป็นรายได้จากค่าเช่าร้าน KFC 602,258 บาท ค่าเช่าที่ดินเกาะหลีเป๊ะ 250,000 บาท เลี้ยงกุ้ง1,825,157 บาท รายได้จากการให้บริการพื้นที่ตลาดนัด 3,272,810 บาทเงินปันผล 1,785,105 บาท และมีรายจ่ายต่อปีรวม 2.34 ล้านบาทโดยเป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง 340,000 บาทค่าอุปโภคบริโภค 1.2 ล้านบาทค่าเลี้ยงดูบุตรและภรรยา 800,000 บาท
ส่วนนางสาวธนัชพรมีทรัพย์สินรวม 1,940,123บาท เป็นเงินฝาก 96,293 บาทเงินลงทุน 587,381 บาทยานพาหนะ 456, 448 บาทและทรัพย์สินอื่น 800,000 บาท และมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรวม459, 636 บาท
สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่อาทิอ้อยประมูลหมายเลขทะเบียนกค.999 สตูล 1 รายการมูลค่า 395,000 บาททองคำแท่งน้ำหนัก 10 บาท 4 รายการมูลค่า 2,736,000 บาทชุดเครื่องประดับเพชร 1 รายการมูลค่า 800,000 บาท และนาฬิกาข้อมือแบรนด์เนมอีก9เรือน
ส่วนนายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิณน์ สส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งก่อนเข้าดำรงตำแหน่งสส.ทำงานรับจ้างเขียนแบบอิสระ และแจ้งสถานะโสด ระบุมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 15,644 บาท โดยทั้งหมดเป็นเงินฝากรวม 6 บัญชี และมีหนี้สินรวม 4,574,299 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 248,108 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 4,031,488 บาท และหนี้สินอื่น 294,703 บาท