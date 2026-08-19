กมธ.ศาสนาฯลงพื้นที่สางปม “วัดป่าอดุลยาราม” เจาะโฉนด-ปิดทางเข้า-อ้างเบื้องสูง ยกเป็นกรณีศึกษาระดับชาติ

“ธิวัลรัตน์” นำ กมธ.ศาสนาฯ ลุยขอนแก่น รับฟังทุกฝ่ายคลี่ปมพิพาท “วัดป่าอดุลยาราม” ทั้งโฉนดที่ดิน ปิดทางเข้า-ออก และแอบอ้างเบื้องสูง ตำรวจเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อกล่าวหาภายใน 27 ส.ค. หอบข้อเท็จจริงเข้าสภาฯ สัปดาห์หน้า พร้อมถอดบทเรียนเป็นกรณีศึกษาป้องกันปัญหาวัดทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ (19 สิงหาคม 2569) ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ติดตามข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุลยาราม หลังเรื่องดังกล่าวอยู่ในความสนใจของประชาชน
คณะกรรมาธิการฯ ประชุมร่วมกับรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและคณะสงฆ์ โดยมีนายยุทธนา โพธิวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และตำรวจ ร่วมให้ข้อมูล
ส่วนพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ไม่สามารถเดินทางมาชี้แจงด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเข้ารับการฟอกไต จึงมอบหมายทนายความและไวยาวัจกรวัดเป็นผู้ให้ข้อมูลแทน
ที่ประชุมติดตามประเด็นสำคัญหลายด้าน โดยเฉพาะกรณีการปิดทางเข้า-ออกวัด ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นชี้แจงว่า ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินคดี ทราบตัวผู้เกี่ยวข้องแล้ว และเตรียมออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่ 27 สิงหาคมนี้
นอกจากนี้ ยังตรวจสอบขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินให้เป็นของวัด รวมถึงประเด็นการแอบอ้างเบื้องสูง และกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่วัด ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย ทั้งคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง ก่อนรวบรวมข้อมูลกลับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ในสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะปัญหาโฉนดที่ดินวัด ซึ่งต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมเตรียมประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและศาสนสมบัติแก่พระสงฆ์และวัดทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
ประธาน กมธ.ศาสนาฯ ระบุว่า ข้อมูลจากการลงพื้นที่จะถูกนำกลับไปพิจารณาที่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้วัด และภาระภาษีจากการยกที่ดินถวายวัด
ทั้งนี้ กมธ.จะนำกรณี “วัดป่าอดุลยาราม” มาเป็นกรณีศึกษา เพื่อถอดบทเรียนและวางแนวทางป้องกันปัญหาเกี่ยวกับที่ดินและศาสนสมบัติในภาพรวมระดับประเทศ
ช่วงบ่าย คณะกรรมาธิการฯ เดินทางไปยังวัดป่าอดุลยาราม เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง พร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากรองเจ้าอาวาส ก่อนรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป