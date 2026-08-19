"ศุภมาส" สั่งสื่อรัฐช่วยปชช.สื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่าน อัปเดตสถานการณ์สด ใหม่ ทุกช่วงข่าว

รมต.สำนักนายกฯ สั่งสื่อรัฐ "กรมประชาสัมพันธ์-อสมท" ช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่าน อัปเดตสถานการณ์สด ใหม่ ทุกช่วงข่าว
วันนี้ (19 สิงหาคม 2569) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่เผชิญปริมาณฝนสะสมสูงและมวลน้ำหลาก โดยเฉพาะช่วงวันที่ 19 ถึง 20 สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเฝ้าระวังความเสี่ยงสูงสุด พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเกาะติดสถานการณ์และรายงานถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง
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การดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง นางสาวศุภมาสจึงมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จังหวัดน่าน (Joint Information Center หรือ JIC น่าน) เป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤต ทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ และป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน พร้อมกำชับให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เกาะติดสถานการณ์ รายงานทุกช่วงข่าว และส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
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สำหรับสถานการณ์ความเสียหายล่าสุด ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลา 08.00 น. นายบรรจง ขุนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รายงานว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปัว อำเภอสันติสุข และอำเภอแม่จริม โดยพื้นที่อำเภอปัวได้รับผลกระทบหนักครอบคลุม 7 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 8,000 ครัวเรือน กว่า 16,000 คน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านอยู่ระหว่างเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่แจ้งขอรับความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
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เบื้องต้น จังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอปัว พร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมอพยพประชาชน โดยเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย 7 แห่ง ประสานขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งโรงครัวประจำศูนย์พักพิงในแต่ละพื้นที่ ด้านสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และดูแลผู้ประสบภัย
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"สถานการณ์น้ำที่น่านยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงวันที่ 19 ถึง 20 สิงหาคม ดิฉันได้กำชับให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรายงานให้เร็ว ตรง และตรวจสอบได้ทุกช่วงข่าว เพราะในภาวะน้ำหลาก ข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของประชาชน" นางสาวศุภมาสกล่าว
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นางสาวศุภมาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์และ อสมท เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดทุกช่วงข่าว โดยกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามได้ทางช่อง NBT2HD สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และกรมประชาสัมพันธ์ ส่วน อสมท ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทย ช่อง 9MCOT เฟซบุ๊ก สำนักข่าวไทย สถานีวิทยุ อสมท เครือข่าย 47 สถานีทั่วประเทศ และสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92.0 MHz ตนยังขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
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"ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลจากศูนย์ JIC น่าน ซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 16.00 น. พร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม รวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุข" นางสาวศุภมาสกล่าวทิ้งท้าย