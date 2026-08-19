“วราวุธ” เป็นปธ.พิธีบำเพ็ญกุศล 94 ปี ชาตกาล "บรรหาร" นักการเมืองพรึ่บ “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส” มอบทุนการศึกษา 1.87 ล.

“วราวุธ” เป็นประธานงานพิธีบำเพ็ญกุศล 94 ปี ชาตกาล “บรรหาร ศิลปอาชา” มีนักการเมือง-ศิษย์เก่าพรรคชาติไทย – ขรก.พรึ่บ “มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส” มอบทุนการศึกษา 1.87 ล้านแก่ 14 สถานศึกษา
เมื่อวันที่ (19 สิงหาคม 2569) ที่วัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ครอบครัวศิลปอาชา ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศล 94 ปี ชาตกาล นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 19 สิงหาคม โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คติพจน์ “สัจจะและกตัญญู เป็นมงคลแห่งชีวิต” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยบุตรสาวและบุตรชายของนายวราวุธ รวมไปถึงนายนิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายธีระ วงศ์สมุทร อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี สมาชิกวุฒิสภา นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี นายอุดม โปร่งฟ้า นายก อบจ.สุพรรณบุรี รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี โดยครอบครัวและผู้ร่วมงานหลายคน ได้พร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำวันเกิด ของนายบรรหารด้วย
โดยในงานได้มีพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารปิ่นโต และทอดผ้าไตรบังสุกุล จากนั้น นายวราวุธในนามรองประธานมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2569 จำนวน 14 ทุน เป็นเงิน 1.87 ล้านบาท ให้แก่สถานศึกษา 14 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จพิธี ได้มีการถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันด้วย