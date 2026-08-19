กมธ.ตร.จ่อเรียก DSIสอบปมร้อน ส.ส.ส้มภูเก็ต เอี่ยวนอมินีซุกอสังหาฯ ดักปชน.อย่า “ลอยแพ-ตัดหาง” เหมือนที่ผ่านมา

กมธ.สีกากีจ่อเรียก DSIสอบปมร้อน “ส.ส.ส้ม”ภูเก็ต เอี่ยวนอมินีซุกอสังหาฯ 100 ล.เอื้อต่างชาติ ซัดหน้าหงายจี้ปชน.กล้าสอบคนในพรรคตัวเองเหมือนฝ่ายตรงข้าม หรือจะใช้วิธี “ลอยแพ-ตัดหาง” เหมือนที่ผ่านมา บีบเจ้าตัวรีบออกมาเคลียร์ด่วน
วันที่ (19 ส.ค.) นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เตรียมเชิญ นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ หรือ ทนายเก่ง ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาชน มาสอบปากคำ หลังพบความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินในบริษัทนิติบุคคลที่ถูกอ้างว่าเป็นนอมินี โดยมีการเข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทมากกว่า 30 แห่ง ซึ่งไม่มีการประกอบธุรกิจจริง แต่มุ่งเน้นการถือครองที่ดินและอาคารชุดมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทร่วมกับชาวต่างชาติเป็นความจริงหรือไม่กมธ.ตำรวจ ฯจึงเตรียมเชิญอธิบดีดีเอสไอและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่ จะมีการรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ รวมถึงมีความผิดตามกฎหมายและเข้าข่ายการเป็นนอมินีให้ต่างชาติหรือไม่ เนื่องจากขัดต่อนโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ที่ต้องการกวาดล้างขบวนการดังกล่าวอย่างจริงจังเพราะถือเป็นภัยความมั่นคงและอธิปไตย รวมถึงยังเป็นภัยสังคม และเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า ยังเรียกร้องให้พรรคประชาชน (ปชน.) ออกมาชี้แจงและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังเช่นเดียวกับการตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ไม่ควรปล่อย หรือผลักให้ผู้ต้องสงสัยต้องไปเผชิญชะตากรรมนอกพรรคโดยไม่แสดงความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับ คนในพรรคอื่นๆที่เคยมีคดี เหมือนถูกตัดหางปลอยวัด หลังส่อจะมีความผิดกฎหมาย เช่นเดียวกับนายสมชาติ ที่ถูกพาดพิงตามกระแสข่าวที่ควรออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจและไม่ควรนิ่งเฉย หวังปกปิดความผิด เนื่องจากหากมีพฤติกรรมเป็นนอมินีให้ชาวต่างชาติจริง จะถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและ ยังไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองอีกด้วย