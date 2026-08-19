"อนุทิน" ประเดิมนายกฯไทยคนแรกเยือนวัดธัมมธโร พบปะชุมชนไทยในแคนเบอร์รา ร่วมปลูกต้น “Inspiration”

นายกฯ เยือนวัดธัมมธโร ที่ออสเตรเลีย เป็นนายกฯ ไทยคนแรกที่มาเยือน พบปะชุมชนไทยในแคนเบอร์รา ร่วมปลูกต้น “Inspiration” เป็นที่ระลึก
วันนี้ (วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569) เวลา 15.35 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์รา ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมภริยาและคณะ เดินทางเยี่ยมชมวัดธัมมธโร โดยมีนางแอน แอลลี (The Honourable Anne Aly MP) รัฐมนตรีด้านการพัฒนาระหว่างประเทศและพหุวัฒนธรรม นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ตลอดจนคนไทย มารอต้อนรับทั้งผู้ใหญ่และเด็กมารอต้อนรับ และร่วมถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรี
เมื่อเดินทางถึงศาลาสวดมนต์ นายกรัฐมนตรีเข้ากราบนมัสการพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร และประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (คธอ.) ถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม และดอกไม้ธูปเทียน
โอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโรกล่าวอนุโมทนานายกรัฐมนตรีคนที่ 33 และเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาเยือนวัด อีกทั้งยังได้ขอบใจนายกรัฐมนตรี ที่ได้ทุ่มเททำงานหนักท่ามกลางวิกฤตปกป้องประเทศชาติ เมื่อดำรงตำแหน่งสูง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกกระทบ ไม่มีใครไม่ถูกวิจารณ์ ขอเป็นกำลังใจและอวยพรให้นายกรัฐมนตรี ทำงานเพื่อประเทศชาติตามที่ตั้งใจไว้
จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาเข้ากราบสักการะพระพุทธอังคีรสจำลอง ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระเจดีย์ศรีธัมมธโร ภายในอาคารใต้พระมหาธาตุเจดีย์ ก่อนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีและภริยารวมทั้ง รัฐมนตรีด้านกิจการพหุวัฒนธรรมฯ ออสเตรเลียได้ร่วมกันปลูกต้นแมกโนเลีย (Magnolia) สายพันธุ์ “Inspiration” เพื่อเป็นที่ระลึกในการเยือนวัดธัมมธโร โดย “Inspiration” หมายถึง แรงบันดาลใจ และเป็นความทรงจำในการมาเยือนครั้งนี้
วัดธัมมธโร เป็นวัดไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงแคนเบอร์รา ก่อตั้งมาแล้ว 30 ปี และเป็นศูนย์รวมจิตใจสำคัญของชุมชนไทยในออสเตรเลีย
โดยในช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมคณะ มีกำหนดเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ โดยมีนายแอนโทนี แอลบาเนซี นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย และภริยา เป็นเจ้าภาพ ณ บ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา