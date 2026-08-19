“นิรัตน์” ชี้คะแนนสอบท้องถิ่นเผยสาธารณะไม่ได้ผิดกม. นายกอบจ.ลำพูนเคลียร์แล้ว บอกอุ่นแล้วไม่เผือกร้อน

"รองเซมเบ้" ยัน คะแนนสอบ ขรก. ท้องถิ่น เป็นความลับ เปิดได้เฉพาะวงประชุม ก.จังหวัด เผยต่อสาธารณะไม่ได้ เหตุผิดกฎหมาย เผย นายก อบจ. ลำพูน เข้าใจแล้ว ไร้กังวล หลังเห็นคะแนนสอบจริง ย้ำ ทำถูกต้องครบทุกขั้นตอน ลั่น ตอนนี้อุ่นแล้ว ไม่ใช่เผือกร้อน ขออย่ากังวล
วันนี้ (19ส.ค.) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. กล่าวถึงความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นในการเพิกถอนข้าราชการ ว่า มั่นใจว่าในความครบถ้วน และรอบคอบ ของขั้นตอนที่ทำกันมา ตั้งแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. รับรองผลคะแนนที่ถูกต้อง เอาไปเข้า ก.กลาง ก็รับรองผลคะแนนที่ถูกต้อง ซึ่งหากถามว่าคะแนนทั้งหมดมาจากไหน ตรวจใหม่หรือไม่ ข้อเท็จจริงคือ คะแนนนี้มีการตรวจอยู่แล้ว โดยบริษัทคู่สัญญาของ มศว ซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้ว เพียงแต่คะแนนที่ถูกต้อง ไม่เคยถูกนำมาใช้ ซึ่งในวันที่เกิดเรื่องตำรวจสอบสวนกลาง และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ไปเจอ ก็พบบัญชีเดียวกัน จึงเป็นที่มาของคะแนนที่ถูกต้อง ซึ่งมีบัญชีเดียวก็นำมาใช้ โดยเมื่อวานนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็มีความกังวล อยากให้ตนให้ความมั่นใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่า บัญชีนี้มาจากไหน มาจากการตรวจของบริษัทคู่สัญญาของ มศว ซึ่งมีหน้าที่ตรงนี้ แม้ภายหลัง มศว กับ สถ. จะประสบปัญหาบ้าง แต่การตรวจจากบริษัทที่ถูกต้อง เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อน ต้องกระดุมเม็ดที่หนึ่งต้องถูกต้องก่อน และเมื่อเกิดเรื่อง ป.ป.ช. ได้เอาบัญชีนี้ไปใช้ในการขยายผล ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกัน ตำรวจสอบสวนกลางก็ใช้บัญชีเดียวกัน ไปตรวจ และแสตมป์ ที่เรียกว่า Endorse (การรับรอง หรือ เซ็นชื่ออนุมัติ) เท่านั้นยังไม่พอ ยังเอาบัญชีนี้มาตรวจมาตรวจทานด้วยมือ ฝั่งหนึ่งใช้เครื่อง ฝั่งหนึ่งใช้มือ ใช้เวลาเป็น 10 วัน ดังนั้น มีการทำมา 4 รอบแล้ว ความถูกต้องของบัญชีในวันนี้ ผู้มีหน้าที่เขาแสตมป์ว่าถูกต้องแล้ว หลังจากนั้นขั้นตอนการรับรองโดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้ง กสถ. ก.กลาง เมื่อทำแล้วก็จะส่งต่อเป็นเอกสารลับ ซึ่งจะไม่มีการเผยแพร่ทั่วไป โดยจาก ก.กลาง จะส่งไปยัง ก.จังหวัดทุกจังหวัด เมื่อ ก.จังหวัด รับแล้วก็จะนัดประชุม ก.จังหวัด แต่ละ ก. ซึ่งใน 1 จังหวัดมี 3 ก. คือ ก.อบต.จังหวัด ก.เทศบาลจังหวัด และ ก.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งอยู่ในช่วงของการนัดประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้ ไปถึงไม่เกินวันที่ 28 สิงหาคมนี้ ผู้ที่เป็นกรรมการจะได้เห็นบัญชีเอกสาร ซึ่งมองว่าความกังวลเป็นเรื่องปกติ เพราะการแจ้งให้เข้าประชุมเพิกถอนเอกสาร แต่ไม่เห็นอะไรเลย ย้ำว่า จะเห็นเอกสารในห้องประชุมเท่านั้น เพราะเป็นเอกสารลับ ไม่ได้โพสต์ลงเน็ต หรือ เปิดเผยทั่วไป เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่เอกสารรับรองที่ส่งไป จะมีทั้งใบคะแนน ซึ่งมั่นใจได้ว่าถูกต้อง
ส่วนมีการรายงานกลับมาบ้างแล้วหรือไม่ ว่ามีการเพิกถอน นายนิรัตน์ กล่าวว่า มี ซึ่งการเพิกถอนจะมีผลในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ แต่การรายงานกลับมา จะเป็นเรื่องการประชุม ก.จังหวัด พร้อมยกตัวอย่าง
“จังหวัดลำพูน ที่นายกอบจ. มีความกังวล เพราะยังไม่เห็นเอกสารว่ามีใบคะแนนหรือไม่ ว่าเขาถูกหรือผิด ซึ่งได้ประสานไปว่าจะได้เห็นในวันประชุม โดยจังหวัดลำพูนประชุมไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา พอประชุมท่านก็ร้องอ๋อ ว่า ครบแล้ว มั่นใจแล้ว ที่บอกว่า ผมส่งเผือกร้อนไปให้ ท่านนายกท้องถิ่นปลายทาง ขอเรียน ว่า มันอุ่นลงแล้ว มันเย็นลงเยอะแล้ว ด้วยการกลั่นกรองที่รอบคอบ และการตรวจอย่างละเอียด ของ กสถ. ก.กลาง และกรม สถ.”
เมื่อถามย้ำว่า สิ่งที่แต่ละในพื้นที่กังวล คือ การยังไม่เห็นคะแนนจริงใช่หรือไม่ นายนิรัตน์ ย้ำว่า ยังไม่เห็น แต่จะเห็นในวันประชุม เพราะใบคะแนนจริงของคนทั้งหมดหลายหมื่นคน เอามาลงเน็ตเผยแพร่ทั่วไปไม่ได้ บางคนเขาจะฟ้องเอา สิ่งนี้น่ากลัวกว่า คือ การเอาคะแนนของแต่ละคนไปเผยแพร่ ซึ่งถูกฟ้องแน่นอน ตนไม่ทำ แต่ในที่ประชุม สามารถเอาคะแนนมาดูได้ แต่ขอย้ำว่า เป็นเอกสารลับ